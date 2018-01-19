Удобный миллионер. Кого Порошенко нашел на замену Гонтаревой

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Национальный банк Украины в скором времени получит нового главу, однако кадровые перестановки не будут громкими. Глава государства Петр Порошенко накануне наконец предложил парламенту уволить Валерию Гонтареву с поста главы регулятора и назначить на этот пост ее заместителя Якова Смолия, который на данный момент является и.о. главы НБУ.

"Проект постановления об увольнении Гонтаревой В.А. с должности председателя Национального банка Украины", — говорится во внесенном президентом проекте, текст которого пока отсутствует.

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Напомним, что президент более полугода не мог назначить нового главу НБУ. Согласно законодательству, руководителя НБУ утверждает Верховная Рада с подачи президента. Порошенко должен был подать в парламент кандидатуру нового главы Нацбанка еще в сентябре минувшего года, однако так этого и не сделал, и посему регулятор работает фактически в полуподвешенном состоянии.

Попрощаются с Гонтаревой

Нынешний глава НБУ направила президенту прошение об отставке еще 10 мая, после чего ушла в отпуск, длящийся по сей день. По данным СМИ, Гонтарева живет за границей, однако продолжает оказывать влияние на работу НБУ. Она выставила на продажу свой дом под Киевом и не планирует возвращаться в Украину.

Вместе с тем пребывание за границей не мешает Гонтаревой фигурировать в громких скандалах. РИА Новости Украина подробно писало о том, что скандал с участием Гонтаревой в отмывании $1,5 млрд "денег Януковича" рискует заморозить все программы международной финансовой помощи, в том числе МВФ.

Впрочем, тихо отправлять в отставку Гонтареву в Раде не собираются. Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко требует отчета Гонтаревой перед ее увольнением с поста главы НБУ.

"Президент Порошенко предложил Якова Смолия на главу Нацбанка. Это та же Гонтарева, только в штанах. Порошенко также предлагает освободить Гонтареву без отчета. Мы против и требуем, чтобы она пришла в Раду для отчета перед украинцами", — заявил Ляшко, который ранее постоянно критиковал деятельность Гонтаревой на должности главы НБУ.

Однако же едва ли стоит надеяться, что Гонтарева явится в Раду отчитываться о своей деятельности. Не увидят украинцы и результаты полной проверки ее электронной декларации за 2016 год. По мнению Национального агентства по предотвращению коррупции, вред, который может быть нанесен репутации Гонтаревой, преобладает над правом общественности знать эту информацию. Хотя, судя по украинским традициям назначений на высокие посты, репутация в таких случаях вообще никакого значения не имеет.

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Компромиссная фигура

Отметим, что в вопросе выбора кандидата на кресло главы Нацбанка, как отмечало РИА Новости Украина, гарант вынужден был лавировать лавировать между требованиями Запада и своими корыстными интересами. Порошенко рискует потерять контроль над банковским сектором и денежным потоком, если главой регулятора станет лояльный Евросоюзу и США человек.

Наряду с этим не так давно замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявлял, что кандидатуру нового главы НБУ внесут в парламент не ранее февраля. На момент заявления Гончаренко это означало, что президент еще не успел договориться с политическими силами и Западом о компромиссной фигуре. А внесение президентом кандидатуры Смолия уже свидетельствует об обратном — консенсус в политических верхах, значит, был найден.

Тем не менее, если нового главу Нацбанка не утвердят в Раде в пятницу, 19 января, то голосования ранее февраля не будет. Парламент восьмого созыва сегодня закрывает седьмую сессию и соберется на следующую уже 6 февраля. Но вряд ли стоит ожидать, что народные избранники не поддержать кандидатуру Порошенко. Кадровые предложения президента по Нацбанку, как и по другим вопросам, в парламенте, как показывает практика, обычно поддерживают, хотя и после закулисных переговоров.

Миллионер Смолий

Смолия называли наиболее удобным Порошенко кандидатом на пост главы регулятора. При работе в НБУ он проявил себя, как лояльный власти топ-менеджер, который не мешал представителям Гонтаревой проводить свои оборудки и не выносил сор из избы.

Отметим, что Смолий более 25 лет проработал в банковской системе Украины. Уроженец Тернопольской области и его семья официально являются мультимиллионерами. Вначале Смолий возглавлял компьютерный отдел Тернопольского областного управления НБУ. Затем стал начальником управления автоматизации банка "Аваль", а в 1994— его соакционером. Также был совладельцем банка "Престиж". После того как собственники "Аваля" продали его австрийской финансовой группе Raiffeisen Bank, они создали новый банк "Престиж", который вскоре продали Erste Group. После продажи банка Смолий был директором по вопросам банковского бизнеса в бизнес-холдинге "Престиж" — вплоть до перехода на должность замглавы правления НБУ.

Согласно декларации Смолия за 2016 год в Национальном банке он получает зарплату в 1,8 миллиона гривен. Общий доход Смолия за 2016 год превысил 18 миллионов гривен. Смолий владеет жилым домом на 418 квадратных метров, апартаментами на 180 "квадратов", домом для семейного отдыха на 277 квадратных метров. В его собственности земля и офисные помещения общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Ценные бумаги, которыми владеет Смолий, он оценил в 64 миллиона гривен, а корпоративные права в 10,7 миллионов.

Отметим, что за время его пребывания в должности и.о. главы НБУ произошел рекордный обвал официального курса гривны — до 35 грн/евро и более 28 грн/долл.