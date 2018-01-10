Вывод из Украины $1,5 млрд Януковича: Гонтарева сделала заявление

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Глава Национального банка Валерия Гонтарева опровергает информацию арабского издания Al Jazeera о содействии бывшему президенту Виктору Януковичу в выведении активов за границу. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передают "Украинские новости".

"Сейчас некоторые политики обвиняют меня в содействии выведению средств "преступной властью". Считаю такое обвинение ерундой, ведь эти средства не выводились за рубеж, а инвестировались во внутренний государственный долг — это прямой заем государственному бюджету, который государству, в случае принятия закона о спецконфискации, не нужно будет возвращать", — сказала она.

При этом отмечается, что практическая деятельность Гонтаревой в компании ICU главным образом была направлена на управление активами.

"Я не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности о чем, кстати, хорошо известно всем профессиональным участникам рынка", — подчеркнула она.

При этом пресс-служба НБУ отмечает, что ОВГЗ, которые якобы использовались для вывода средств бывшей властью за границу, на данный момент арестованы в Государственном Ощадбанке и ожидают решения Верховной Рады о спецконфискации.

По состоянию на конец сентября 2016 года на арестованных счетах находилось 645,4 млн долларов и 1,8 млн гривен.

Общая номинальная стоимость ОВГЗ, купленных группой компаний, составляет 981 млн долларов.

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