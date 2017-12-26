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    Экономика

    Гонтарева заработала 184 миллиона на продаже ценных бумаг - СМИ

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    Глава Национального банка Украины продала бизнес-партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко. За ценные бумаги ей заплатили несколькими траншами.
    Валерия Гонтарева и Степан Кубив
    УНИАН

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева получила общий доход от продажи ценных бумаг 184 миллиона гривен.

    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    НБУ / Facebook
    Гонтарева, которая вытрясла банковскую систему Украины

    Она реализовала свою долю в инвестиционной компании ICU, только последний транш составил 83,6 млн гривен.

    Українські Новини приводят данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

    Свою долю в компании глава НБУ продала бизнес-партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко.

    Первый транш в 2014 году составил 24,3 млн гривен, в 2015 году она получила 23,5 млн гривен в качестве второго транша, в 2016 — 52,6 млн гривен.

    Напомним, в мае 2017 Валерия Гонтарева подала в отставку с поста главы Национального банка. Она находится в отпуске и не планирует после него возвращаться к исполнению своих обязанностей.

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    В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследовать возможные недостоверные сведения в декларации Валерии Гонтаревой.

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