Соцсети: Гривну лихорадит, Гонтаревой нет... А вообще, кто-то есть?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Предупрежден — значит вооружен. Вот и украинский Минфин проявил заботу – порекомендовал приготовиться к доллару по 30 гривен. В Министерстве финансов считают, что курс гривны, который заложен в бюджет на 2018 в размере 30,1 грн за доллар, абсолютно реалистичен, заявил министр Александр Данилюк. Он подчеркнул, что это абсолютно реалистичный прогноз, на который рассчитывает Минфин.

Не такими были расчеты простых украинцев, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях: "Минфин, наверное, может только советы раздавать, констатировать факт и не отвечать за сложившуюся ситуацию"; " Заявления Гройсмана о росте доходов украинцев в следующем году — это сознательная ложь, поскольку инфляция перевесит и реальные доходы не будут расти". "Все делают для очередного Майдана и ждут реакции народа — додавливать или…", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook