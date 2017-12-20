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20.12.201717:18
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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: Гривну лихорадит, Гонтаревой нет... А вообще, кто-то есть?

    Тема:

    Курс гривны летит в пропасть (26)

    (обновлено: )996120
    Доллар растет? И это не предел, говорят в Минфине, напоминая, что курс гривны, который заложен в бюджет на 2018 год в размере 30,1 грн за доллар, абсолютно реалистичен. Как отреагировали на такие прогнозы сами украинцы в соцсетях?
    Гривна и доллары. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Гривна и доллары
    Украинское фото
    Тренд дня: страна в шоке от доллара по 30

    Предупрежден — значит вооружен. Вот и украинский Минфин проявил заботу – порекомендовал приготовиться к доллару по 30 гривен. В Министерстве финансов считают, что курс гривны, который заложен в бюджет на 2018 в размере 30,1 грн за доллар, абсолютно реалистичен, заявил министр Александр Данилюк. Он подчеркнул, что это абсолютно реалистичный прогноз, на который рассчитывает Минфин.

    Не такими были расчеты простых украинцев, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях: "Минфин, наверное, может только советы раздавать, констатировать факт и не отвечать за сложившуюся ситуацию"; " Заявления Гройсмана о росте доходов украинцев в следующем году — это сознательная ложь, поскольку инфляция перевесит и реальные доходы не будут расти". "Все делают для очередного Майдана и ждут реакции народа — додавливать или…", — пишут украинцы в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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