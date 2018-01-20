Гонтарева рассказала, почему ее так долго не увольняли

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева рассказала, почему президент Петр Порошенко не вносил представление о ее увольнении целых девять месяцев, передают " Украинские новости ".

По ее словам, это было связано с поисками новой кандидатуры на этот пост.

"Не проблема в том, чтобы уволить Гонтареву. Голосов за мое увольнение будет очень много. Проблема, как всегда собрать коалицию и назначить нового главу. Вот пришел этот день, когда голоса уже есть", — заявила Гонтарева.

Напомним, отставку Гонтаревой Рада будет рассматривать в феврале.

Ранее в пятницу на странице НБУ в соцсетях появилась фотография Валерии Гонтаревой, на которой она стоит перед зданием центрального банка страны. В пресс-службе регулятора подчеркнули, что Гонтарева находится в Киеве и готова отчитаться перед Верховной Радой.