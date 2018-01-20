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    Гонтарева рассказала, почему ее так долго не увольняли

    Тема:

    Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой? (179)

    (обновлено: )80105
    По словам главы НБУ, задержка с ее увольнением была связана с поисками новой кандидатуры на этот пост: "Не проблема в том, чтобы уволить Гонтареву. Голосов за мое увольнение будет очень много".
    Валерия Гонтарева
    УНИАН

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. 

    Глава НБУ Валерия Гонтарева и Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева рассказала, почему президент Петр Порошенко не вносил представление о ее увольнении целых девять месяцев, передают "Украинские новости".

    По ее словам, это было связано с поисками новой кандидатуры на этот пост.

    "Не проблема в том, чтобы уволить Гонтареву. Голосов за мое увольнение будет очень много. Проблема, как всегда собрать коалицию и назначить нового главу. Вот пришел этот день, когда голоса уже есть", — заявила Гонтарева.

    Напомним, отставку Гонтаревой Рада будет рассматривать в феврале.

    Ранее в пятницу на странице НБУ в соцсетях появилась фотография Валерии Гонтаревой, на которой она стоит перед зданием центрального банка страны. В пресс-службе регулятора подчеркнули, что Гонтарева находится в Киеве и готова отчитаться перед Верховной Радой.

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