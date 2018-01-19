Гонтарева поделилась планами после увольнения

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Валерия Гонтарева после увольнения с должности главы Национального банка Украины намерена заняться стартапами. Об этом она сообщила в интервью Українським Новинам.

"Вы знаете, у меня уже есть собственные планы, чем я хочу заниматься. Приоткрою тайну, это, скорее всего — стартапы. У меня уже есть идеи на эту тему. Понимаете, если у вас есть глобальная идея, то вы можете ее имплементировать в Украине. У нас много компаний, которые могут заниматься подготовкой программного обеспечения этих стартапов, но идея любого начинания может масштабироваться и глобально", — сообщила она.

Гонтарева добавила, что ей поступали предложения по работе, однако они ее "не интересовали совершенно".

"Я за 9 месяцев поняла, чем хочу в жизни заниматься. Еще я буду писать research, и не один. Тематика у меня уже есть, будем писать с международными организациями. (…) У меня уже есть план research — детальный handbook, как делать большую банковскую реформу и трансформацию Центрального банка", — добавил глава НБУ.

Ранее в пятницу на странице НБУ в соцсетях появилась фотография Валерии Гонтаревой, на которой она стоит перед зданием центрального банка страны. В пресс-службе регулятора подчеркнули, что Гонтарева находится в Киеве и готова отчитаться перед Верховной Радой.