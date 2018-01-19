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    Гонтарева поделилась планами после увольнения

    Тема:

    Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой? (178)

    (обновлено: )60018
    По словам Валерии Гонтаревой, она намерена "писать research, и не один". Она добавила, что у ее есть план, как "делать большую банковскую реформу и трансформацию Центрального банка".
    Гонтарева перед зданием НБУ, 19 января 2018
    facebook.com/NationalBankOfUkraine

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Валерия Гонтарева после увольнения с должности главы Национального банка Украины намерена заняться стартапами. Об этом она сообщила в интервью Українським Новинам.

    Глава НБУ Валерия Гонтарева и Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Вы знаете, у меня уже есть собственные планы, чем я хочу заниматься. Приоткрою тайну, это, скорее всего — стартапы. У меня уже есть идеи на эту тему. Понимаете, если у вас есть глобальная идея, то вы можете ее имплементировать в Украине. У нас много компаний, которые могут заниматься подготовкой программного обеспечения этих стартапов, но идея любого начинания может масштабироваться и глобально", — сообщила она.

    Гонтарева добавила, что ей поступали предложения по работе, однако они ее "не интересовали совершенно".

    "Я за 9 месяцев поняла, чем хочу в жизни заниматься. Еще я буду писать research, и не один. Тематика у меня уже есть, будем писать с международными организациями. (…) У меня уже есть план research — детальный handbook, как делать большую банковскую реформу и трансформацию Центрального банка", — добавил глава НБУ.

    Ранее в пятницу на странице НБУ в соцсетях появилась фотография Валерии Гонтаревой, на которой она стоит перед зданием центрального банка страны. В пресс-службе регулятора подчеркнули, что Гонтарева находится в Киеве и готова отчитаться перед Верховной Радой.

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