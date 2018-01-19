НБУ предрек конец помощи МВФ

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что неполучение Украиной нового транша МВФ до конца второго квартала 2018 года с высокой вероятностью будет означать, что программа кредитования прекращена.

По его словам, в планах на 2018 год Нацбанк закладывал получение двух траншей МВФ в первом и третьем квартале этого года на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. При этом в данный момент в украинском Нацбанке идет переоценка, насколько реалистичны эти планы. По словам Сологуба, "чисто технически получение транша в первом квартала не выглядит реальным". Более реалистичным является получение кредита уже во втором квартале.

"Учитывая политический цикл (в Украине в 2019 году пройдут выборы президента и парламента – ред.), отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится", — сказал Сологуб в пятницу в интервью информационному агентству "Украинские новости".

Он добавил, что чем ближе Украина приближается к выборам, тем сложнее получать кредитование от МВФ.

Комментируя ранее сделанное заявление Нацбанка о необходимости Украине получить новую программу сотрудничества с МВФ, Сологуб отметил, что, если новая программа и будет предоставлена, "то она будет скорее не кризисной, а ее объемы не будут такими большими, как по текущей программе EFF".

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он так и не был выделен.