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    НБУ предрек конец помощи МВФ

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    В планах на 2018 год Нацбанк закладывал получение двух траншей МВФ в первом и третьем квартале этого года на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.
    Часы на здании Национального банка Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что неполучение Украиной нового транша МВФ до конца второго квартала 2018 года с высокой вероятностью будет означать, что программа кредитования прекращена.

    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen
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     По его словам, в планах на 2018 год Нацбанк закладывал получение двух траншей МВФ в первом и третьем квартале этого года на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. При этом в данный момент в украинском Нацбанке идет переоценка, насколько реалистичны эти планы. По словам Сологуба, "чисто технически получение транша в первом квартала не выглядит реальным". Более реалистичным является получение кредита уже во втором квартале.

    "Учитывая политический цикл (в Украине в 2019 году пройдут выборы президента и парламента – ред.), отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится", — сказал Сологуб в пятницу в интервью информационному агентству "Украинские новости".

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Он добавил, что чем ближе Украина приближается к выборам, тем сложнее получать кредитование от МВФ.

    Комментируя ранее сделанное заявление Нацбанка о необходимости Украине получить новую программу сотрудничества с МВФ, Сологуб отметил, что, если новая программа и будет предоставлена, "то она будет скорее не кризисной, а ее объемы не будут такими большими, как по текущей программе EFF".

    Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он так и не был выделен.

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