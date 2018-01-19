Повышение минимальной зарплаты и пенсий ведет к росту цен - НБУ

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Повышение минимальной зарплаты до 4200 гривен и пенсий добавит 1,6 пункта к уровню инфляции, считает заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Напомним, с 2018 года в Украине минимальная зарплата увеличена до 3723 гривен. Президент Петр Порошенко также заявил, что желаемый уровень минимальной зарплаты — 4100 гривен.

"По нашим оценкам, осовременивание пенсий даст около 0,8 п.п. от показателя инфляции в 2018-м году. В 2017-м году эффект был не настолько значительный, потому что сумма была не такая большая. Если повышение "минималки" до 4200 гривен состоится с 1 июля, то влияние на инфляцию будет около 0,5 п.п. Важно понимать, что здесь работает чистая математика. Но есть еще другие факторы — та же монетарная политика, которая может повлиять в обратном направлении. Если же повышение состоится с 1 апреля, то мы оцениваем эффект на инфляцию в 0,8 п.п.", — заявил Сологуб в интервью "Українським Новинам".

Замглавы НБУ уверен, что повышение минимальных зарплат без роста производительности труда имеет негативный эффект: "Правительство вольно принимать решение в рамках своих полномочий, но должно понимать макроэкономические последствия. Национальный банк не против повышения зарплат. Но вот, к примеру, если человеку повысили зарплату в 2 раза, а он производит столько же, сколько и до этого, то от этого самой компании будет только хуже, ведь у нее не вырос объем производства, тогда как затраты на рабочую силу увеличились. Если у вас производительность не растет такими темпами, как повышается зарплата, то это имеет негативный эффект".

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Он также рассказал, что повышение зарплат в прошлом году стал важным фактором роста цен: "Мы недооценили эффект роста зарплат. Мы считали, что повышение минимальной зарплаты 3200 гривен даст 1 п.п. к инфляции, а оно дало примерно 2 п.п. Правда, на инфляцию повлияло не только повышение "минималки", но и общая напряженная ситуация на рынке труда, связанная с растущей миграцией".