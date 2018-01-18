Порошенко предложил Раде назначить главой НБУ Смолия

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на этот пост ее заместителя Якова Смолия, сообщается на сайте парламента в четверг.

"Проект постановления об увольнении Гонтаревой В.А. с должности председателя Национального банка Украины", — говорится во внесенном президентом проекте, текст которого пока отсутствует.

Еще один проект постановления президент внес о назначении нынешнего нынешнего и.о. главы Нацбанка Якова Смолия на пост главы Нацбанка.

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Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий. Согласно процедуре, Верховная Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства. Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что Порошенко до конца сентября внесет в Раду кандидатуру нового главы НБУ, однако до сих пор этого сделано не было.