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    Политика

    Порошенко предложил Раде назначить главой НБУ Смолия

    Тема:

    По собственному. Гонтарева объявила об отставке (174)

    (обновлено: )43002
    Отдельным проектом постановления президент внес о назначении нынешнего нынешнего и.о. главы Национального банка Якова Смолия на пост главы регуляторного органа.
    Заместитель председателя НБУ Яков Смолий
    УНИАН

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на этот пост ее заместителя Якова Смолия, сообщается на сайте парламента в четверг.

    Глава НБУ Валерия Гонтарева и первый заместитель губернатора Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Голосуй, не голосуй - все равно... Новый глава НБУ: претенденты и Порошенко

    "Проект постановления об увольнении Гонтаревой В.А. с должности председателя Национального банка Украины", — говорится во внесенном президентом проекте, текст которого пока отсутствует.

    Еще один проект постановления президент внес о назначении нынешнего нынешнего и.о. главы Нацбанка Якова Смолия на пост главы Нацбанка.

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    Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий. Согласно процедуре, Верховная Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства. Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что Порошенко до конца сентября внесет в Раду кандидатуру нового главы НБУ, однако до сих пор этого сделано не было.

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