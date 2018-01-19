НБУ заявил о готовности Гонтаревой отчитаться перед Радой

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева готова отчитываться перед народными депутатами в Верховной Раде, сообщается на странице регулятора в Facebook.

На выложенном фото Гонтарева стоит в пуховике возле здания Нацбанка. Снимок датирован 19 января.

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"Друзья, это фотоответ на упреки о том, что Валерия Гонтарева находится за пределами Украины. Сегодня она ожидала возможность выступить с отчетом в Верховной Раде Украины и зашла в НБУ", — говорится в сообщении.

НБУ/Facebook, 19 января 2018

facebook.com/NationalBankOfUkraine Гонтарева перед зданием НБУ, 19 января 2018

В четверг президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде уволить Гонтареву с должности главы Нацбанка и назначить на этот пост ее заместителя Якова Смолия, соответствующее постановление он подал в парламент.

Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий. Согласно процедуре, Верховная Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства.