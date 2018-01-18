наверх
18.01.201811:46
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Курс НБУ. Евро упал ниже рекордной отметки

    (обновлено: )75550
    Курс евро снизился на шесть копеек. При этом евровалюта опустилась ниже отметки в 35 гривен. Курс доллара, по сравнению со значениями среды, повысился на копейку.
    Евро
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В четверг Национальный банк Украины установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 28,66 грн; 1 евро – 34,98 грн; 10 российских рублей – 5,08 грн.

    Таким образом, курс доллара, по сравнению со значениями среды, повысился на копейку. С прошлой пятницы курс американской валюты вырос уже на 22 копейки.

    Курс евро снизился на шесть копеек. При этом евровалюта опустилась ниже отметки в 35 гривен.

    Ранее Национальный банк Украины объяснил рост курса доллара по отношению к гривне в последние дни сезонными факторами и заявил, что ожидает стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной рады Украины
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Снегопад в Одессе 16 января
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Гривны, купюры
    Курс гривны летит в пропасть
    Питание в школе
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших