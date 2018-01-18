Курс НБУ. Евро упал ниже рекордной отметки

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В четверг Национальный банк Украины установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 28,66 грн; 1 евро – 34,98 грн; 10 российских рублей – 5,08 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со значениями среды, повысился на копейку. С прошлой пятницы курс американской валюты вырос уже на 22 копейки.

Курс евро снизился на шесть копеек. При этом евровалюта опустилась ниже отметки в 35 гривен.

Ранее Национальный банк Украины объяснил рост курса доллара по отношению к гривне в последние дни сезонными факторами и заявил, что ожидает стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке.