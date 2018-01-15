Курс гривны обновил исторические минимумы - СМИ

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. На вторник, 16 января, Национальный банк Украины установил курс гривны к доллару на уровне 28,5677 грн/долл, снизив его на 3 копейки.

Ниже этого уровня официальный курс гривны опускался только 26 февраля 2015 года, когда национальная валюта на один день упала ниже 30 грн/долл, сообщает БизнесЦензор.

Курс евро на 16 января повышен до 35,0725 грн за евро, что является новым историческим минимумом.

Российский рубль официально также подорожал – до 50,69 копейки, также обновив исторический минимум.

По данным НБУ, объем торгов на межбанковском валютном рынке 15 января составил $175,44 млн, было заключено 328 сделок.

Ранее Национальный банк Украины объяснил рост курса доллара по отношению к гривне в последние дни сезонными факторами и заявил, что ожидает стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке.