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    Курс гривны обновил исторические минимумы - СМИ

    (обновлено: )1412120
    Курс евро на 16 января повышен Национальным банком Украины до 35,0725 грн за евро, что является новым историческим минимумом.
    Обмен валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. На вторник, 16 января, Национальный банк Украины установил курс гривны к доллару на уровне 28,5677 грн/долл, снизив его на 3 копейки.

    Доллары и гривны, изъятые в конвертационном центре
    Фото с сайта МВД Украины
    Кабмин переходит на валюту. Власти - баксы, народу - падающая гривна

    Ниже этого уровня официальный курс гривны опускался только 26 февраля 2015 года, когда национальная валюта на один день упала ниже 30 грн/долл, сообщает БизнесЦензор.

    Курс евро на 16 января повышен до 35,0725 грн за евро, что является новым историческим минимумом.

    Российский рубль официально также подорожал – до 50,69 копейки, также обновив исторический минимум.

    По данным НБУ, объем торгов на межбанковском валютном рынке 15 января составил $175,44 млн, было заключено 328 сделок. 

    Ранее Национальный банк Украины объяснил рост курса доллара по отношению к гривне в последние дни сезонными факторами и заявил, что ожидает стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке.

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