Курс евро преодолел отметку в 34 гривны

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на 12 января установил официальные курсы валют, понизив курс гривны по отношению к ним.

Курс доллара — 28,44 грн/долл (курс вырос на 12 копеек).

Курс евро — 34,18 грн/евро (рост 21 копейка).

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Курс российского рубля — 4,99 грн/10 рублей (рост 1 копейка).

Ранее гривна резко подешевела по отношению к курсу российского рубля и вплотную приблизилась к психологической отметке 5 грн/10 рублей.