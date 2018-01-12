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    Курс евро преодолел отметку в 34 гривны

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    Курс гривны летит в пропасть (41)

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    Национальный банк продолжил снижать официальный курс гривны по отношению к ключевым валютам для украинской экономики: доллару, евро и российскому рублю.
    Обмен валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на 12 января установил официальные курсы валют, понизив курс гривны по отношению к ним.

    Курс доллара — 28,44 грн/долл (курс вырос на 12 копеек).

    Курс евро — 34,18 грн/евро (рост 21 копейка).

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    Курс российского рубля — 4,99 грн/10 рублей (рост 1 копейка).

    Ранее гривна резко подешевела по отношению к курсу российского рубля и вплотную приблизилась к психологической отметке 5 грн/10 рублей.

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