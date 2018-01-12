НБУ объяснил ослабление курса гривны в новом году

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк (ЦБ) Украины объяснил рост курса доллара по отношению к гривне в последние дни сезонными факторами и заявил, что ожидает стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке.

В последнюю неделю наблюдается очередной скачок курса доллара по отношению к гривне. В целом за 12 дней текущего года национальная валюта подешевела на 1,5% по курсу Нацбанка.

Заместитель главы Нацбанка Олег Чурий, комментарий которого приводится на сайте регулятора, пояснил, что после перехода Украины на плавающий обменный курс гривны в 2015 году на валютном рынке наблюдается определенная сезонность.

"Уже третий год подряд в первые месяцы года растет спрос на валюту, в том числе со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год, и одновременно снижаются ее поступления, в том числе со стороны аграриев, которые обычно в течение года обеспечивают около половины предложения валюты на межбанковском рынке. Как следствие, в начале каждого года временно усиливается девальвационное давление на курс гривны. Эти сезонные факторы являются ключевой причиной усиления колебаний курса гривны на межбанковском валютном рынке и с начала января этого года", — заявил Чурий.

По его словам, сезонный спад деловой активности, преимущественно в аграрном секторе, приводит к сокращению поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров, в то время как на рынке есть повышенный спрос на валюту со стороны импортеров. Он добавил, что с целью регулирования ситуации на валютном рынке ЦБ проводит интервенции. В частности, с начала текущего года НБУ продал иностранной валюты на сумму 53,5 миллиона долларов, чтобы предотвратить чрезмерные колебания обменного курса гривны.

"Вместе с тем Национальный банк подчеркивает, что действие временных факторов начала года могут быть нивелированы в течение остального года благодаря благотворному влиянию фундаментальных факторов, в том числе внешней ценовой конъюнктуре для продуктов отечественного экспорта, как это было в 2017 году", — заключил Чурий.

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В конце 2017 года, когда были колебания гривны, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что нестабильность курса носит сезонный характер и прекратится в январе.