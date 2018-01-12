НБУ занимается обслугой Кабмина, а не контролем гривны — Полховский

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Реальная картина сегодняшнего курса в обменниках такова: евро — более 34 гривен, а доллар приближается к 29 гривнам. Эксперты отмечают, что курс доллара по отношению к гривне в четверг стремительно вырос после открытия межбанковских торгов, что заставило Нацбанк начать активную распродажу долларов.

Отметим, что в конце прошлого года, когда были колебания гривны, премьер-министр Владимир Гройсман заверял, что нестабильность курса носит сезонный характер, а ситуация стабилизируется в январе, но нынешняя ситуация на валютном рынке показывает другое.

Почему доллар продолжает дорожать и что в данной ситуации должен делать Нацбанк, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Что происходит с курсом сегодня? По какой причине евро и доллар начали дорожать?

— Мы об этом говорили уже в середине декабря и в конце декабря. И о том, что так называемый фактор сезонности у нас существует на протяжении всей независимости Украины. Двадцать лет у нас в конце декабря начинаются жесточайшие колебания курса. И поэтому, понимая такие тенденции, государство могло бы минимизировать подобные колебания и двигаться дальше. Однако, этого не происходит, и не происходит почему? Тоже это очевидно. Потому что конец года, большое вливание в реальную экономику денежных средств. И бюджетных денег, и различных популистических обязательств перед пенсионерами. В конце декабря было заявлено, что мы будем выплачивать пенсии и не только за декабрь, а и за январь. Это не большая сумма, но она тоже повлияла. Плюс, утвержденный бюджет. И начинается, нужно было завершать все платежи по старому бюджету. А эти деньги вышли на рынок. Но, к сожалению или к счастью, по большому счету не успели превратиться эти лишние деньги в доллары. Поэтому сегодня первый день, когда эта вся денежная масса начала давить на доллар. Вы правильно сказали, что курс евро, доллар по большому счету стабилен между собой. Поэтому здесь нужно рассматривать именно вопросы, связанные с влиянием излишней денежной гривневой массы на доллар.

НБУ начал активную продажу доллара?

— Нет, появилась излишняя масса гривны на рынке, а владельцы на сегодняшний момент решили ее зафиксировать в долларе, чтобы обезопасить себя от инфляционных процессов. К примеру, возьмем сегодняшнее заявление о том, что будут поднимать заработную плату нашим бюджетникам. Добавим отсутствие какого-то стратегического понимания, куда движется наша экономика, плюс, по итогам прошлого года, мы не выполнили даже декларированный рост ВВП порядка 3%. Поэтому, конечно, те обладатели гривневой массы хотят зафиксировать ее в долларе, чтобы как-то себя обезопасить от различных колебаний. У нас, к сожалению, нет изменений в структуре экономики, поэтому подобные процессы выгодны нашим экспортерам. Потому что раньше, условно говоря, за один доллар получали 24 гривны, сегодня получают уже почти 28 гривен, то эти 4 гривны помогают им без ущерба для своих доходов выплачивать налоги, заработные платы, и в финале по большому счету получать свои достаточно интересные прибыли. Мы же понимаем, что правительство не выполнило ряд обязательств, которые планировало, и не получило финансовой помощи от Запада, МВФ и ЕС. Буквально сегодня было заявление, что 600 миллионов евро мы не получаем. А эти деньги так или иначе были вписаны в планы удержания нашей валюты. И выход только один — обращаться в НБУ за финансовой помощью.

Читайте также: Из Львова: что будет с гривной в 2018 году. Возьмем карты Таро?

НБУ что-то должен делать или нет?

— НБУ обязан делать. Согласно закону о НБУ, его основная задача — это стабильность денежной валюты. Но, к сожалению, в связи с тем, что у нас на сегодняшний момент отсутствует глава НБУ, отсутствует глобальная стратегия в развитии денежной единицы, все это приводит к тому, что НБУ по большому счету выполняет техническую функцию, обслуживая правительство, обслуживая сегодняшнюю политическую конъюнктуру, не более того.

Что будет с гривной? Она укрепится или стоит ожидать дальнейшего падения?

— Я надеюсь, что серьезных колебаний гривны не будет. К сожалению, укрепляться она не будет — это 100%. Мы себе планируем, что рост нашего ВВП будет порядка 2%, но по факту, как правило, мы его не выполняем. Плюс, невыполнение наших обязательств перед кредиторами говорит о том, что мы будем отсечены от финансового, валютного плеча для сохранения валютного курса. Плюс, популистические заявления Кабмина о том, что мы будем поднимать тем или иным категориям выплаты. Это нужно делать, конечно. Но вопрос, из чего выплачивать. Плюс, это последний год перед выборами, а для этого нам нужно создавать какие-то такие красивые вещи перед определенными социальными слоями населения, не взирая ни на что. Все это не позволяет нам быть оптимистами в части стабильности нашей валюты.

Стоит ли украинцам сейчас покупать валюту? Эксперты говорят, что доллары и евро лучше покупать в мае.

— Да. Или нужно было покупать ее пять лет назад, когда курс был 1 к 8. К сожалению, мы же видим, что 90% населения не имеют той денежной массы, даже гривневой, которая бы могла бы на сегодняшний момент накапливаться и как-то себя сохранять. У нас нет сегодня предпосылок для того, чтобы население жило и накапливало. Живут от зарплаты до зарплаты. Единственный совет: думать о том, кого выбирать на следующих выборах. Вот и все. А бежать сегодня покупать. Что покупать, если в кармане ничего нет? Даже банальный момент, мы видим сегодня, что поднимается цена на электроэнергию для наших предприятий. К чему это ведет? Ведет к тому, что эта цена ляжет в цену товара. К чему это приведет? Эта цена товара будет бить по кошельку наших потребителей, и опять пойдет инфляция, рост цен и т. д. Поэтому рядовому гражданину беспокоиться не о чем. А если говорить глобально, у нас нет ярко выраженной стратегии развития государства. Как у нас задекларировано, что самая основная реформа — это отремонтированные три тысячи километров дорог. Знаете, это не реформа для страны с населением в 40 миллионов.

Напомним, член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран 10 января высказал мнение, что стабилизацию гривны следует ожидать на следующей неделе.

Эксперт по вопросам финансов, экс-член набсовета НБУ Василий Горбаль полагает, что инфляция в 2018-ом превысит оптимистические прогнозы власти.