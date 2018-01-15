Кабмин переходит на валюту. Власти - баксы, народу - падающая гривна

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Храните деньги в иностранной валюте

Кабинет министров разрешил себе размещать свободные бюджетные средства на депозитных счетах в иностранной валюте. Целью данного решения является минимизации рисков курсовых колебаний и эффективное использование бюджетных средств.

"Размещение бюджетных средств на счетах в иностранной валюте усилит эффективность их использования с учетом прогнозируемой потребности в валюте, состояния платежного баланса, дефицита бюджета", — отмечается в решении правительства.

Данное постановление шокирует своей циничностью, ведь теперь Кабмин, фактически, будет работать против национальной валюты. В течение года чиновники делали все возможное, чтобы обвалить курс гривны, ведь это увеличило поступления в бюджет от инфляции. В декабре 2017 года "слуги народа" вновь обвалили нацвалюту, всего за один месяц израсходовав 40 млрд грн денег из единого казначейского счета. И вот теперь внезапно решили хранить часть денег в долларе якобы для "стабилизации" курса.

"Почему курс сейчас растет? Потому что за месяц потратили в 2,8 раза больше, чем в среднем тратили в предыдущие месяцы. Такой эффект приведет к тому, что если 40 миллиардов гривен на рынок выплеснуть, то часть из них попадет на валютный рынок. Теперь 10-20 миллиардов, одновременно выплеснутые на рынок, могут существенно повлиять на обменный курс", — заявил РИА Новости Украина экономический эксперт Виктор Скаршевский.

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"Кабинет министров решил, что теперь бюджетные деньги Госказначейства можно держать на счетах в долларах. Какая девальвация? О чем вы?", — иронизирует финансовый обозреватель Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

Власть не верит в страну

По мнению экспертов, такое решение Кабмина свидетельствует о том, что власть не верит, что экономика восстановится в этом году, или МВФ нам даст очередной кредит. Валюты в стране катастрофически не хватает. Импорт значительно превышает экспорт, иностранные инвестиции самые низкие за последние годы, а основной приток валюты в страну обеспечивает не экспорт и инвестиции, а заробитчане.

"За 11 мес. 2017 года сальдо прямых зарубежных инвестиций, которые зашли в Украину из-за рубежа составило всего около 2 млрд. долл. Если помните МВФ дал 1 млрд. долл. Так радости было "полные штаны". Еврооблигации Украина разместила на 3 млрд. долл, но тут же погасила старые еврооблигации на 1,6 млрд. долл. На этом фоне поступление денег от гастарбайтеров (это частные валютные переводы в Украину) просто зашкаливают. И, это только по банковской системе. Все что привезли из собой украинские гастарбайтеры в карманах подсчитать невозможно. И ТУТ ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТОР УКРАИНЫ???", — отметил на своей странице в Facebook президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Плюс, в этом году нам предстоит отдать много валюты иностранным кредиторам — около 4 млрд. долларов. Не исключено, что подобные валютные сбережения будут той подушкой Минфина, которая позволит смягчить последствия от нового обвала нацвалюты.

"Похоже, у Гройсмана нашли схему, где взять деньги на погашение внешних долгов. Кабмин принял в четверг постановление, которым разрешил хранить в валюте на депозитах свободные бюджетные средства. Иными словами, часть бюджетных денег, не предназначенных для выплаты долгов, конвертируют в доллары — и на эти самые долги пустят. Никто же не проверит: есть деньги на депозитах или нет?", — отметил политолог Дмитрий Корнейчук у себя в Facebook.

Кто заработает на долларах Кабмина?

Хотят этого власти или нет, но косвенно они будут способствовать новому росту курса доллара.

"Даже если запасы составят более половины суммы на ЕКС — то это будет 20 миллиардов грн дополнительного спроса на валюту. Это все-таки существенная сумма, чтобы повлиять на курс, во всяком случае в краткосрочной перспективе… Сам факт этого постановления свидетельствует о том, что правительство не доверяет гривне. Если правительство не доверяет гривне, то как люди могут после этого доверять? У Валерии Гонтаревой в электронной декларации почти все сбережения в наличном и безналичном виде — это валюта. То есть, глава Нацбанка не доверяет гривне, правительство не доверяет гривне. НБУ / Facebook Al Jazeera Гонтаревой. В стране действует коллективный коррупционер

И они после этого еще хотят, чтобы люди доверяли гривне, а не доллару. Это все указывает на усиление девальвационных процессов и инфляционных ожиданий. Правительство уже заложило в бюджет 10-ти процентную девальвацию», — отметил Скаршевский.

По словам эксперта, при выполнении доходной части бюджета чиновники недофинансируют расходную часть — около 5-7 млрд грн в месяц. В итоге, к концу когда накапливается огромная сумма задолженности — 40-60 млрд. грн, которая расходуется только к концу года.

"Если ожидаешь девальвацию, то лучше купить доллары в начале года, подождать когда девальвирует гривна, и обменяв доллары по более выгодному курсу профинансировать всю расходную часть бюджета", — сказал Скаршевский.

По мнению эксперта, в размещении депозитов в валюте есть и корыстные интересы чиновников, которые получают откаты от размещения казенных денег в том или ином банке. Теперь они будут еще больше заинтересованы затягивать с расходованием госсредств, поскольку проценты будут получать в валюте.

Ранее традицию заработка на деньгах на едином казначейском счете подтвердил и экономист Андрей Блинов.

"Деньги с Единого казначейского счета в большом количестве размещены на счетах в государственных банках, на счетах казначейства, сейчас это значительная часть бизнеса руководителей министерств и ведомств — иметь большие остатки на корсчетах, и например их размещать в тех или иных банках, договариваясь о премировании», — подчеркнул эксперт.

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Учитывая, что СНБО и НБУ почти одновременно заинтересовались криптовалютой и "электронной гривной", кто знает, может вскоре нашим чиновникам взбредет в голову размещать казенные деньги в биткоинах или эфирах?