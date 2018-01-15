Рост курса доллара. НБУ получил подножку от Кабмина - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Доллар в обменниках достиг почти 29 гривен, а курс евро превысил 34 гривны. Эксперты заверяют, что курс доллара по отношению к гривне в четверг стремительно вырос после открытия межбанковских торгов, что заставило Национальный банк начать активную распродажу долларов.

При этом в конце 2017-го года, когда были колебания гривны, глава правительства Владимир Гройсман заверял, что нестабильность курса носит сезонный характер, а ситуация стабилизируется в январе, но нынешняя ситуация на валютном рынке показывает другое.

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Что стало причиной подорожания доллара и евро, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал шеф-редактор информационного агентства "Финансовый клуб" Руслан Черный.

gs.fm Редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный

(текст публикуется на языке оригинала)

Що відбувається з курсом? У якому стані зараз гривня?

— Сама по собі гривня на сьогоднішній день у нормальному стані, стабільна. Те, що відбувається зараз, було трошки непередбачувано. Перше – це психологічний фактор: люди почули від Кабміну, що до 2020 року курс буде 32. Це вже психологічна марка, люди чекають, що курс буде точно рости, і гривні, які є, треба зараз міняти. Перед новим роком здають валюту, це раніше відбувалося завжди, коли люди купують подарунки і роблять якісь покупки зі знижками, і відбувається трошки спадання курсу долара. Але цього року такого не відбулось. Крім того, Кабмін, знову-таки, без погодження з НБУ, викинув величезну купу грошей на ринок. Він фактично розтратив свої резерви, на казначейському рахунку НБУ лишилась на перше січня мізерна цифра – п’ять мільярдів.

Мова йде про гроші, які протягом року не витратили, а потім згадали, що треба їх освоїти?

— Так. І ці гроші вкинули. Про доцільність використання цих грошей можна говорити дуже довго. Але це той фактор, який так само дуже сильно вплинув на курс, тому що ви знаєте, як у регіонах розподіляються ці кошти. Ці кошти якимось чином хтось тимчасово одразу забрав і щось почав нібито з ними робити, але ці кошти пішли на валютний ринок і почали ще більше підвищувати попит на валюту. Ми бачили, що Мінфін вирішив деяким пенсіонерам виплатити пенсію за січень у грудні, і це також мало вплив. По-перше, вплинуло на ціни, на підвищення попиту споживачів.

Споживчі ціни у грудні піднялись?

— Ще немає статистики, але ми бачили, що по окремих групах товарів вже було підняття цін.

На який рівень?

— Не знаю. Ми побачимо статистику, тоді зможемо говорити. Але якісь надлишки пенсіонери могли використати на покупку валюти, і це сприяло підвищенню попиту на валюту.

Чим більше кількість гривні в країні, тим швидше люди йдуть до обмінників?

— Не вірять українці в національну валюту. Вони більше вірять у долар, євро.

Принаймні, коли мова йде про довгострокові заощадження. Тобто, ажіотаж з гривнею впливає на сам курс чи також на наявність, відсутність у банках валюти?

— Давайте пояснимо на пальцях. Звідки береться цей курс, і звідки беруться ці гроші у валютних, банківських обмінниках? Вони звідки беруться? Вони беруться фактично з курсу міжбанку, коли на міжбанку банк купляє той обсяг валюти, який йому потрібен. Тобто, він розраховує, що продасть цей обсяг населенню за наступний день чи два. Звідки гроші беруться на міжбанку? Перше – це те, що продають імпортери. Українці продають зерно, метал, брухт, різні товари. Все, що імпортується, імпортери заводять і продають через валютний ринок. Таким чином формується якраз пропозиція долару. А попит на нього формується фактично споживачами, які купують імпортні товари, тобто телевізори, холодильники, машини і т.д. Тобто, наші українські імпортери і населення — дві складові, що формують попит. Якщо банк бачить, що йому потрібна готівкова валюта, він просто замовляє літаками з Європи цю валюту, і її сюди привозять. Наразі не знаю, скільки банків привозять готівкову валюту. Ще до кризи таких банків було 15, серед них — "Фінанси і кредит", "Хрещатик".

Самостійно напряму могли возити?

— Так, звичайно. Це абсолютно законна операція. Це відбувалось і тоді, і відбувається зараз. Отже, ми бачимо, якщо попит зростає, а пропозиції долару немає, то відбувається що? Відбувається підвищений попит і відбувається зростання курсу.

К слову, заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский считает, что падение курса гривны выгодно власти.

Эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец высказал мнение, что в 2018-м инфляция съест 50% роста зарплаты украинцев.