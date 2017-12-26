Гарантий никаких. Эксперт по ситуации с курсом доллара

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Глава правительства Владимир Гройсман пообещал стабилизацию курса гривны в январе 2018 года. Он отметил, что колебание курса имеет абсолютно сезонный характер: в конце года гривна обычно обесценивается, но в январе все стабилизируется. Также премьер подчеркнул, что прогнозный курс, который заложен в бюджет, является исключительно прогнозом. Он заверил, что это не означает, что прогноз оправдается, а сегодня нет объективных оснований считать, что ожидается какое-то существенное снижение курса гривны.

Отметим, летом гривна торговалась на уровне 25,44 за доллар, затем началось ее постепенное ослабление. Сегодня официальный курс нацвалюты к доллару составляет 27,95.

Когда следует ожидать стабилизации курса гривны и продолжится ли падение нацвалюты в 2018 году, в эфире радиостанции Голос столицы рассказал директор рейтингового агентства "Стандарт рейтинг" Андрей Никитин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Давайте спочатку розберемося у сезонності здешевлення гривні зараз. Це вплив виключно сезонних чинників? Якщо так, то яких?

— Скажімо так, якщо розглядати чинники стабільності національної валюти, то є більш ґрунтовні чинники, які відображають стан економіки, ситуацію на основних ринках, на яких держава виступає експортером чи імпортером, держава чи структури наші національні. Відповідно до цього підходу, ми дійсно не бачимо різкої зміни якихось загальних параметрів, які б впливали на курс гривні. Що стосовно сезонних коливань, сезонність — це така умовна назва, тому що ми бачимо щорічні великі залишки під кінець року на казначейських рахунках. Тобто, бюджетні установи накопичують кошти, вони не витрачають до кінця року, коли починають витрачати, закривати річні плани, пов'язані з витратами, на жаль, частина цих коштів опиняється на валютному ринку, перш за все на готівковому валютному ринку. Тобто виходить так, що бізнесмени, які отримують ці кошти, не встигають освоїти їх за призначенням, у них є певні мотиви швидко винести ці кошти на валютний ринок, ще не витрачені долари трошки притримати, а потім подивитись що буде. І от такі тенденції спостерігаються уже третій рік поспіль — у грудні місяці підскакує курс долара, тому що от такі кошти на казначейських рахунках, досить велика сума, вона приблизно відповідає сумі ліквідних коштів всіх українських банків, там близько 50 млрд гривень. Курс на готівковому ринку зараз випереджає курс на безготівковому ринку, тому що саме тут відбуваються оці сезонні коливання. Що стосується безготівкового ринку, оскільки вони між собою пов'язані, виходить так, що зростання готівкового приводить до того, що трошки помірно починає зростати безготівковий. Але оскільки фундаментальних причин зростання нема, то він зростає не такими темпами, і навпаки повільне його зростання з іншої сторони притримує готівковий курс. З другого боку, навпаки готівковий долар не дуже потрібний у сезон, коли у нас по суті будуть канікули, відпустки, новорічні свята, подарунки, тобто українці активно якраз починають витрачати гривню, тому що у нас все-таки гривня — національна валюта. Тут якісь протилежні тенденції. На нашу думку, десь за 5-7 днів до Нового року ця ситуація із зростанням іноземної валюти все ж таки стабілізується. І деякі такі ознаки цього є. Вчора НБУ на 1 копійку укріпив гривню, ну от так от.

Тобто, покращення ситуації варто очікувати? Наскільки зміниться гривня, в яку сторону, вже в січні місяці, після свят?

— Так-так-так. По-перше, це ті чинники, які стосуються готівкового курсу, про які я сказав. По-друге, те, що стосується безготівкового курсу — курс відповідає ринковій ситуації. Крім того, очікують, що перенесення траншу МВФ на лютий місяць має технічний характер. Чим ближче до лютого, тим більше буде позитивних сигналів, які будуть прив'язані до цього. Ми побачимо, що не буде ніяких підстав для падіння курсу національної валюти, принаймні, на початку року. Що стосовно більш великого горизонту, протягом всього 2018 року, то тут якраз на курс будуть впливати вже фактори макроекономічні.

Уточніть, які саме?

— Якщо ситуація на сировинних ринках буде збережена, і буде позитивна ситуація для України, то гривня буде триматись у тому коридорі, який обіцяли. Навіть, так би мовити, та цифра, яка була озвучена урядом, буде досягнута лише під кінець року, тобто ніяких тут ризиків нема. Крім того, країна розширює міжнародне співробітництво з різними групами кредиторами: МВФ, Європейський банк, Світовий банк, США, ЄС, Японія; продовжуються розмови про цей так званий новий План Маршалла. Відповідно це все може сприяти все ж таки стабілізації економіки, досягненню макроекономічних орієнтирів по росту ВВП у 2018 році, тому й утримання курсу національної валюти буде в коридорі тридцяти гривень, не більше. Але якщо макроекономічна ситуація буде не сприятлива, ситуація на сировинних ринках — не дуже вдала, то, так сказати, ці прогнози будуть оптимістичними. Однак це не буде видно зараз у грудні, січні, лютому — це вже короткострокова ситуація, про яку я в принципі в основному сказав.

Тоді звичайні поради простим українцям: що робити, чи варто зараз міняти чи купувати долари?

— Простий українець повинен зосередитись, з моєї точки зору, на більш приємних речах як новорічні свята, сімейне свято, подарунки, і не сильно перейматись, тому що статистично не такі великі суми вільні у середнього українця. Якщо він ці п'ять-десять тисяч гривень замість того, щоб витратити на своє задоволення, понесе на валютний ринок, то зробить собі гірше. Це просто локально збільшить паніку, він нічого на цьому не заробить, тому що на таких сумах не так важливо, який курс — 26 чи 28. Це питання, яке стосується крупних гравців. До речі, експортери, як би вони не крутили, вони повинні вже у лютому почати закривати фінансовий рік, платити податки, знову ж таки в гривнях, знову ж таки продавати долари чи валюту на валютному ринку, і це також стабілізує гривню. Тому треба заспокоїтись і позитивно дивитись в у завтрашній день і налаштовуватися на свята.

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Напомним, министр финансов Александр Данилюк заявил, что курс нацвалюты на уровне около 30 гривен за доллар является реалистичным на 2018 год.

Начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами компании Concorde Capital Юрий Товстенко, комментируя обвал гривны, отметил, что НБУ успокаивает, но люди ждут худшего.