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    Руслан Черный

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Доллар. Архивное фото
    Рост курса доллара. НБУ получил подножку от Кабмина - эксперт
    08:22 15.01.2018
    2554Курс гривны летит в пропасть
    Перед новым годом украинцы обычно сдают валюту, благодаря чему происходит небольшое падение курса, однако в 2017-м этого не произошло, что повлияло на рост доллара, считает эксперт Руслан Черный.
    Гривны, купюры
    Кабмин участвует в раскачивании гривны - эксперт
    07:38 03.10.2017
    598Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Экономических причин для девальвации гривны этой осенью нет, однако экспортеры придерживают валютную выручку из-за некоторых действий правительства, говорит эксперт Руслан Черный.
    Редактор портала Финансовый клуб Руслан Черный
    Кто и зачем создает валютную панику? Мнение эксперта
    16:34 08.09.2017
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    Резкий рост курса доллара – фиктивный, поскольку никаких причин для столь резкого повышения валютного курса нет, заявил главред портала "Финансовый клуб" Руслан Черный.
    Редактор портала Финансовый клуб Руслан Черный
    Частные пенсионные фонды – реальная альтернатива? Мнение эксперта
    11:52 20.06.2017
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    Главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный заявил, что власти не заинтересованы развивать пенсионную систему, поэтому негосударственные пенсионные фонды не получили поддержку руководства страны.
    Компьютер. Архивное фото
    Корпорации становятся более могущественными, чем государства - эксперт
    01:18 30.01.2017
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    Предсказания фантастов о том, что когда-нибудь миром начнет править не государство а корпорации, в некоторой мере, начинают сбываться. Об этом в эфире ГС заявил экономический эксперт Руслан Черный.
    Приват-24
    От "обесточивания" "Приват24" рухнет экономика страны - эксперт
    15:47 19.12.2016
    1966Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    В эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный заявил, что "обесточивание" системы "Приват24" приведет к обнулению всех счетов.
    Гривны
    Черный: в Украине осталось меньше десяти банков, кредитующих физлица
    12:37 22.11.2016
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    Главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в последней волне кризиса украинские банки снизили возможность выдавать кредиты.
    Гривны
    Гривна: причина падения и прогноз на будущее. Комментарий эксперта
    11:43 24.08.2016
    7399Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Если паника будет продолжаться, то невозможно предположить, на какой отметке остановится курс гривны, считает эксперт Руслан Черный. По его словам, экономических предпосылок, чтобы курс снизился хотя бы до 30 гривен за доллар, нет.
    Кошелек
    Эксперт: ослабление курса гривны можно ждать в конце года
    10:40 14.06.2016
    618Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Экономический эксперт Руслан Черный в эфире "ГС" отметил, что в ближайшие годы, если гривна и ослабнет, то незначительно. Главный фактор, способствующий оптимистическим прогнозам, - рост ВВП после трехлетнего падения.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Путь к коллапсу. Выдержит ли бюджет миллиарды на субсидии
    12:24 09.06.2016
    1361Тарифные протесты.
    Уменьшить количество людей, получающих субсидию на оплату коммунальных услуг можно, подняв минимальную заработную плату. Об этом в эфире радиостанции 106 FM заявил экономический эксперт Руслан Чёрный.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    Заявление Гонтаревой "дернуло" курс гривны вниз - эксперт
    17:54 02.02.2016
    4707Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой о том, что у курса гривны нет причин для укрепления, стало психологическим фактором, который еще больше ослабил национальную валюту, считает Руслан Черный.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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