Главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный заявил, что власти не заинтересованы развивать пенсионную систему, поэтому негосударственные пенсионные фонды не получили поддержку руководства страны.
Если паника будет продолжаться, то невозможно предположить, на какой отметке остановится курс гривны, считает эксперт Руслан Черный. По его словам, экономических предпосылок, чтобы курс снизился хотя бы до 30 гривен за доллар, нет.
Экономический эксперт Руслан Черный в эфире "ГС" отметил, что в ближайшие годы, если гривна и ослабнет, то незначительно. Главный фактор, способствующий оптимистическим прогнозам, - рост ВВП после трехлетнего падения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".