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    гривны

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 40
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    Гривны, купюры
    То вверх, то вниз. Кто и как зарабатывает на колебаниях гривны?
    18:17 07.03.2018
    1044Курс гривны летит в пропасть
    Стремительное падение гривны в январе компенсировалось ее таким же стремительным ростом в феврале-марте. Основной причиной внезапного удорожания нацвалюты является посевная кампания (аграрии избавляются от валюты) и желание государства заработать на ее колебаниях.
    Ректор Международного института бизнеса и бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко
    Гривна защищена хорошо, но не от инфляции — экс-зам НБУ
    10:55 19.02.2018
    295
    Экс-заместитель главы Национального банка отметил, что фальшивые деньги попадают в Украину контрабандой, но это еще не массовое явление в стране.
    Александр Гончаров
    Гончаров: есть три цены гривны
    19:41 12.02.2018
    1035Курс гривны летит в пропасть
    Курс доллара не так уж сильно волнует большинство украинцев – 90% населения больше беспокоит то, что они едва дотягивают от зарплаты до зарплаты, отмечает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Украина: необратимые потери множатся
    19:37 09.02.2018
    3395
    Эксперт Олег Устенко высказал мнение, что каких-то таких фундаментальных макроэкономических причин ни для укрепления, ни для сильного ослабления гривны прямо сейчас нет.
    Эрик Найман
    Найман: посмотрим еще раз, что будет с курсом доллара?
    13:55 02.02.2018
    3306Курс гривны летит в пропасть
    Финансовый аналитик Эрик Найман прогнозирует, что до августа курс гривны наверняка будет стабильным и летом имеет все шансы даже быть лучше, чем сейчас, а что начнется осенью - это совсем другая история.
    Николай Ивченко
    Эксперт: доллар мог бы быть и 27 гривен, если бы...
    16:55 29.01.2018
    2561Курс гривны летит в пропасть
    Эксперт Николай Ивченко считает, что в текущей ситуации, когда все страны пытаются сдержать усиление стоимости нацвалюты, как, например, США, Украине тоже не нужна сильная гривна.
    Николай Мельник
    Эксперт: Гонтарева спокойно переживет отчет в Раде
    11:56 24.01.2018
    130Курс гривны летит в пропасть
    Политолог Николай Мельник считает, что Валерии Гонтаревой перед отставкой не стоит бояться отчета в парламенте, поскольку ее всегда прикроет президент.
    Гривны, купюры
    Гривна будет стабильной, только если...
    10:07 18.01.2018
    1728Курс гривны летит в пропасть
    Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак одну из причин падения гривны видит в том, что в конце года из госбюджета начинают тратить огромные суммы.
    Александр Гончаров
    Гончаров: большая проблема власти - отсутствие профессионалов
    17:12 12.01.2018
    603Курс гривны летит в пропасть
    Если правительство и парламент не смогут стабилизировать гривну, нарастить экспорт, увеличить потребительский спрос, поднять инвестиционную активность – в таком случае будет разрушена производящая экономика, считает Александр Гончаров.
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    НБУ занимается обслугой Кабмина, а не контролем гривны — Полховский
    14:17 12.01.2018
    366Курс гривны летит в пропасть
    Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский пояснил, что отсутствует глава НБУ и глобальная стратегия в развитии денежной единицы, в связи с чем НБУ, по большому счету, выполняет техническую функцию.
    Юрий Товстенко
    Падение гривны — будет ли паника? Прогноз эксперта
    15:30 20.12.2017
    2861Курс гривны летит в пропасть
    По словам Юрия Товстенко, украинцы должны понимать, что курс нацвалюты не устанавливается президентом или НБУ, а зависит от процессов, происходящих в экономике.
    Гривна и доллары. Архивное фото
    Соцсети: Гривну лихорадит, Гонтаревой нет... А вообще, кто-то есть?
    14:29 20.12.2017
    1872Курс гривны летит в пропасть
    Доллар растет? И это не предел, говорят в Минфине, напоминая, что курс гривны, который заложен в бюджет на 2018 год в размере 30,1 грн за доллар, абсолютно реалистичен. Как отреагировали на такие прогнозы сами украинцы в соцсетях?
    Гривна и доллары
    Тренд дня: страна в шоке от доллара по 30
    13:39 20.12.2017
    5572Курс гривны летит в пропасть
    Экономические эксперты и политологи подвели итоги национализации "ПриватБанка", отметили бездействие регулятора в падении гривны и затронули болезненную тему переименования улиц.
    Денежные купюры гривны Украины
    Нацбанк опустил гривну сразу на 23 копейки к доллару
    08:01 19.12.2017
    1231Курс гривны летит в пропасть
    Курс гривны к доллару снизился на 23 копейки – с 27,64 до 27,87 грн за доллар США. Гривна к евро подешевела на 25 копеек – с 32,63 до 32,88 грн за евро.
    Гривна и доллары
    "Покращення" от Гройсмана: доллар 28 и больше
    16:52 15.12.2017
    6143Курс гривны летит в пропасть
    Неприятный предновогодний "подарок" преподнесла гривна украинцам. Национальная валюта стремительно дешевеет. Всего за полтора месяца она на 5% подешевела к американскому доллару — с 26,5 грн до 28 грн. Что думают по этому поводу сами украинцы?
    Деньги
    Тренд дня: у вас гривна упала. Да кому она нужна
    15:43 15.12.2017
    4437Курс гривны летит в пропасть
    Политические эксперты и блогеры проанализировали причины падения гривны и прокомментировали пресс-конференцию российского президента Владимира Путина.
    Виталий Шапран
    Эксперт рассказал, когда стабилизируется курс гривны
    14:10 15.12.2017
    3980Курс гривны летит в пропасть
    Виталий Шапран рекомендует гражданам пока не паниковать, потому что даже при незначительном падении курса гривны ситуация на рынке пока спокойная.
    Николай Ивченко
    До конца года колебания курса доллара будут продолжаться - Ивченко
    12:16 13.11.2017
    404Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Стремительный рост курса доллара сменился таким же стремительным падением. О том, как долго продлятся подобные валютные качели, РИА Новости Украина рассказал финансовый эксперт Николай Ивченко.
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Новак: украинцы несчастны из-за валютной политики в стране
    11:52 06.11.2017
    806Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что девальвация гривны последние полтора года – искусственная.
    Редактор портала Финансовый клуб Руслан Черный
    Кто и зачем создает валютную панику? Мнение эксперта
    16:34 08.09.2017
    766
    Резкий рост курса доллара – фиктивный, поскольку никаких причин для столь резкого повышения валютного курса нет, заявил главред портала "Финансовый клуб" Руслан Черный.
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    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Украина: необратимые потери множатся
    19:37 09.02.2018
    3395
    Эксперт Олег Устенко высказал мнение, что каких-то таких фундаментальных макроэкономических причин ни для укрепления, ни для сильного ослабления гривны прямо сейчас нет.
    Гривны, купюры
    То вверх, то вниз. Кто и как зарабатывает на колебаниях гривны?
    18:17 07.03.2018
    1044
    Стремительное падение гривны в январе компенсировалось ее таким же стремительным ростом в феврале-марте. Основной причиной внезапного удорожания нацвалюты является посевная кампания (аграрии избавляются от валюты) и желание государства заработать на ее колебаниях.
    Александр Гончаров
    Гончаров: есть три цены гривны
    19:41 12.02.2018
    1035
    Курс доллара не так уж сильно волнует большинство украинцев – 90% населения больше беспокоит то, что они едва дотягивают от зарплаты до зарплаты, отмечает экономический эксперт Александр Гончаров.
    Ректор Международного института бизнеса и бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко
    Гривна защищена хорошо, но не от инфляции — экс-зам НБУ
    10:55 19.02.2018
    295
    Экс-заместитель главы Национального банка отметил, что фальшивые деньги попадают в Украину контрабандой, но это еще не массовое явление в стране.
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