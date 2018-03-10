Стремительное падение гривны в январе компенсировалось ее таким же стремительным ростом в феврале-марте. Основной причиной внезапного удорожания нацвалюты является посевная кампания (аграрии избавляются от валюты) и желание государства заработать на ее колебаниях.
Финансовый аналитик Эрик Найман прогнозирует, что до августа курс гривны наверняка будет стабильным и летом имеет все шансы даже быть лучше, чем сейчас, а что начнется осенью - это совсем другая история.
Если правительство и парламент не смогут стабилизировать гривну, нарастить экспорт, увеличить потребительский спрос, поднять инвестиционную активность – в таком случае будет разрушена производящая экономика, считает Александр Гончаров.
Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский пояснил, что отсутствует глава НБУ и глобальная стратегия в развитии денежной единицы, в связи с чем НБУ, по большому счету, выполняет техническую функцию.
Доллар растет? И это не предел, говорят в Минфине, напоминая, что курс гривны, который заложен в бюджет на 2018 год в размере 30,1 грн за доллар, абсолютно реалистичен. Как отреагировали на такие прогнозы сами украинцы в соцсетях?
Неприятный предновогодний "подарок" преподнесла гривна украинцам. Национальная валюта стремительно дешевеет. Всего за полтора месяца она на 5% подешевела к американскому доллару — с 26,5 грн до 28 грн. Что думают по этому поводу сами украинцы?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Стремительное падение гривны в январе компенсировалось ее таким же стремительным ростом в феврале-марте. Основной причиной внезапного удорожания нацвалюты является посевная кампания (аграрии избавляются от валюты) и желание государства заработать на ее колебаниях.