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Доллар растет? И это не предел, говорят в Минфине, напоминая, что курс гривны, который заложен в бюджет на 2018 год в размере 30,1 грн за доллар, абсолютно реалистичен. Как отреагировали на такие прогнозы сами украинцы в соцсетях?