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    посольство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    Мари Йованович. Архивное фото
    Посол США призвала власти Украины срочно создавать антикоррупционный суд
    18:16 03.01.2018
    192Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам посла США в Украине Мари Йованович, чтобы Украина достигла успеха, ее лидеры должны вновь подтвердить свою приверженность искоренению коррупции.
    Сергей Герасимчук
    Эксперт: отношения Украины и Беларуси трудно чем-либо испортить
    12:50 26.09.2017
    266
    Беларусь занимает прагматическую позицию и пытается поддерживать хорошие отношения со всеми соседями, поэтому хулиганские выходки возле посольства страны в Киеве вряд ли будут иметь последствия, считает эксперт Сергей Герасимчук.
    Мария Захарова. Архивное фото
    МИД РФ: информация о просьбе политубежища российскими дипломатами в США - фейк
    23:11 02.09.2017
    385США - Россия: санкции преткновения
    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, для отвлечения внимания от правового беспредела запущен фейк о том, что сотрудники Генконсульства России в Сан-Франциско "попросили политического убежища".
    Компьютер. Архивное фото
    Корпорации становятся более могущественными, чем государства - эксперт
    01:18 30.01.2017
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    Предсказания фантастов о том, что когда-нибудь миром начнет править не государство а корпорации, в некоторой мере, начинают сбываться. Об этом в эфире ГС заявил экономический эксперт Руслан Черный.
    Сгоревшая машина пропавшего греческого посла в Бразилии
    Тело нашли в сгоревшей машине пропавшего греческого посла в Бразилии
    06:17 30.12.2016
    602
    Машина была обнаружена в муниципалитете Нова-Игуасу, где и пропал посол. С целью установления личности погибшего будет проведена экспертиза.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    СБ ООН признал терактом убийство посла РФ в Турции
    23:39 19.12.2016
    171Убийство российского посла в Турции
    Согласно заявлению СБ ООН для прессы, члены Совета Безопасности самым серьезным образом осудили террористическую атаку 19 декабря в Анкаре, Турции, в результате которой был убит посол Российской Федерации.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Эрдоган назвал убийство посла РФ нападением на турецкий народ
    23:29 19.12.2016
    590Убийство российского посла в Турции
    По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, "подлое убийство" посла России Андрея Карлова является нападением и на турецкий народ, это открытая провокация.
    Убийство российского посла в Анкаре
    Убийство российского посла в Анкаре 
    20:39 19.12.2016
    826Убийство российского посла в Турции
    По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.
    Онлайн-трансляция с места покушения на посла РФ в Анкаре. Видео
    На месте покушения на посла РФ в Анкаре 
    20:15 19.12.2016
    2234Убийство российского посла в Турции
    Посол РФ в Турции Андрей Карлов умер в результате вооруженного нападения на открытии фотовыставки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
    Момент покушения на российского посла в Турции. Видео
    Момент покушения на российского посла в Турции 
    20:02 19.12.2016
    6252Убийство российского посла в Турции
    Посол РФ в Турции Андрей Карлов получил тяжелое ранение в результате вооруженного нападения. Покушение было совершено на открытии фотовыставки в Анкаре.
    Атака российского посольства в Киеве
    Ничего неожиданного. Нападение на посольство РФ в Киеве
    07:40 18.09.2016
    2634Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    Ночью в субботу украинские СМИ сообщили, что неизвестные атаковали российское посольство, выпустив в сторону здания петарды и фейерверки, после чего разбежались.
    Гройсман прокомментировал нападение на посольство РФ
    Гройсман прокомментировал нападение на посольство РФ 
    16:26 17.09.2016
    1180Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    Полиция будет охранять посольство РФ 18 сентября в штатном режиме, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе второго дня 13-й ежегодной встречи YES в Киеве.
    Мари Иванович
    Сенат США утвердил нового посла в Украине
    12:32 15.07.2016
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    По словам журналиста Дэвида Гершенгорна, "Мари Йованович утверждена Сенатом послом США в Украине вместо Джеффри Пайетта в критический момент истории страны".
    Президент Федеративной Республики Бразилия Дилма Роуссефф. Архивное фото
    Сальвадор отозвал посла в Бразилии в поддержку Роуссефф
    06:34 15.05.2016
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    Президент Сальвадора Санчес Серен заявил, что отстранение Роуссефф является ударом по демократии в мире. Президент отметил, что в прошлом подобная мера "была известна как переворот, она предпринималась вооруженными силами".
    Посол США в Украине Джеффри Пайетт. Архивное фото
    Обзор соцсетей: миссия исполнима – допросить Пайетта
    17:03 29.03.2016
    358Праздничное заявление Луценко
    Возможность допроса посла США Джеффри Пайетта по делу о пропавших деньгах на реформирование ГПУ буквально взорвала соцсети. Не помогли и последовавшие потом заверения от ГПУ, что допрашивать посла никто не будет. Как отреагировали на это украинцы?
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Венесуэла отзывает посла из США из-за продления санкций - Мадуро
    02:40 10.03.2016
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    По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, прозвучавшим в эфире местного телеканала, если "США не желают иметь с Венесуэлой дела, зачем там нужен посол".
    В Москве забросали яйцами посольство Украины
    В Москве забросали яйцами посольство Украины
    22:17 06.03.2016
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    Люди бросали в посольство Украины яйца, полиция нападению не препятствовала и никого не задержала. Возле посольства были усилены меры безопасности, акция закончилась около 21.00 по Киеву.
    Посольство РФ в Киеве забросали яйцами
    Участники акции в поддержку Савченко забросали яйцами посольство РФ в Киеве 
    15:21 06.03.2016
    645Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Посольство России в Киеве забросали яйцами участники акции в поддержку Надежды Савченко. Митингующие начали бросать яйца в здание посольства с лозунгами "Надежде свободу".
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    Посольство просит канал Франции не показывать фильм об Украине
    19:07 31.01.2016
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    Согласно информации, к председателю Наблюдательного совета группы Canal+ Винсенту Боллоре обратились с письмом. "Мы также предложили подборку документальных фильмов о событиях в Украине", - сообщает дипломатическое ведомство.
    Ситуация в Кабуле
    На территории посольства Италии в Кабуле прогремел взрыв – СМИ
    19:54 17.01.2016
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    К месту инцидента прибыла пожарная служба и силовики. Взрыв прогремел в районе Макрорян (Macroryan), который находится в центре Кабула. Информация о возможных жертвах или пострадавших не сообщается.
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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