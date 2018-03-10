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Возможность допроса посла США Джеффри Пайетта по делу о пропавших деньгах на реформирование ГПУ буквально взорвала соцсети. Не помогли и последовавшие потом заверения от ГПУ, что допрашивать посла никто не будет. Как отреагировали на это украинцы?