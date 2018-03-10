Беларусь занимает прагматическую позицию и пытается поддерживать хорошие отношения со всеми соседями, поэтому хулиганские выходки возле посольства страны в Киеве вряд ли будут иметь последствия, считает эксперт Сергей Герасимчук.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, для отвлечения внимания от правового беспредела запущен фейк о том, что сотрудники Генконсульства России в Сан-Франциско "попросили политического убежища".
Согласно заявлению СБ ООН для прессы, члены Совета Безопасности самым серьезным образом осудили террористическую атаку 19 декабря в Анкаре, Турции, в результате которой был убит посол Российской Федерации.
По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.
Президент Сальвадора Санчес Серен заявил, что отстранение Роуссефф является ударом по демократии в мире. Президент отметил, что в прошлом подобная мера "была известна как переворот, она предпринималась вооруженными силами".
Возможность допроса посла США Джеффри Пайетта по делу о пропавших деньгах на реформирование ГПУ буквально взорвала соцсети. Не помогли и последовавшие потом заверения от ГПУ, что допрашивать посла никто не будет. Как отреагировали на это украинцы?
Согласно информации, к председателю Наблюдательного совета группы Canal+ Винсенту Боллоре обратились с письмом. "Мы также предложили подборку документальных фильмов о событиях в Украине", - сообщает дипломатическое ведомство.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".