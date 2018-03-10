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    Google

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 190
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    Логотип Google
    Запрос "с 23 февраля" вошел в топ поиска украинского Google
    10:48 23.02.2018
    748
    Запрос начал расти еще накануне, в четверг, заняв две первых позиции в Google Trends. Украинцы искали в Сети открытки и поздравления с бывшим Днем защитника отечества.
    Логотип Google
    Украинцам отключат сервис Google Диск
    15:48 12.01.2018
    489
    Поддержка сервиса прекратилась еще 11 декабря 2017 года, а 12 марта 2018 он окончательно будет закрыт. Доступ к данным в облаке сохранится через веб-интерфейс, а также через мобильное приложение.
    Логотип Google
    "Физрук", "Холостяк" и НАПК. Google назвал популярные запросы украинцев
    18:57 12.12.2017
    166
    Самым популярным поисковым запросом года в Google Украина стал "Физрук 4 сезон". На втором месте ‒ новый сезон реалити-шоу "Холостяк", а на третьей ‒ НАПК.
    Логотип Google
    Экс-глава Google намерен понизить материалы RT и Sputnik в поисковиках
    03:53 21.11.2017
    248
    Предполагаемая Эриком Шмидтом мера коснется сервиса Google News, который объединяет новости по сюжетам, а затем оценивает СМИ, а также Google Alerts, который информирует подписчиков о новых публикациях.
    Логотип Google
    Мало денег. Экс-офицер ЦРУ о контроле США Google и Facebook
    16:50 31.10.2017
    214
    Сложностью для возможных будущих попыток регулировать контент со стороны властей США будет то, что "не понятно, насколько реально возможно модерировать деятельность Google, Facebook и Twitter", считает эксперт.
    Дудл Google в честь юбилея Служебного романа
    Google создал дудл в честь юбилея "Служебного романа"
    15:55 26.10.2017
    262
    Праздничный логотип создала дудлер Джулиана Чен. В его основу вошла одна из самых запоминающихся сцен фильма, когда Анатолий Новосельцев садится в кресло Людмилы Прокофьевны и ставит ее очки себе на ботинок.
    Логотип Google
    Google приобрела часть компании HTC за $1,1 млрд
    08:50 21.09.2017
    93
    Google и HTC Corporation сообщили об соглашении, согласно которому некоторые сотрудники HTC – многие из которых уже работают с Google по разработке нового смартфона Pixel – перейдут в Google.
    Логотип Google
    Google оспорила в Суде ЕС решение о рекордном штрафе
    15:50 11.09.2017
    177
    Еврокомиссия оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, Google наняла пять крупных юрфирм для оспаривания решений ЕК.
    Логотип Google
    Как Google создает проблемы создателям браузеров Opera и Vivaldi
    12:54 06.09.2017
    786
    Ситуация ухудшилась, когда Google запустил свой браузер Chrome. Чтобы обойти эти ограничения, Opera пошла на ухищрения и начала скрывать свою сущность, чтобы Google определял их как нечто из категории "Другое".
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    В США пользователи усиленно ищут информацию по теме "как пережить ядерный удар"
    13:54 11.08.2017
    146Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    В поисковых запросах в интернете популярность фразы "Как пережить ядерный удар" в несколько раз превысила показатели традиционно популярных вопросов "Как разбогатеть" и "Как прославиться".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Темы дня в мире: угроза Трампа КНДР, скандал в Google, кончина Кэмпбэлла
    15:03 09.08.2017
    387
    Мировые СМИ обсуждают самые громкие события последнего дня: мощное землетрясение в Китае, ответ Белого дома агрессивным выпадам КНДР, увольнение менеджера Google за сексуальные домогательства к сотрудникам.
    Логотип Google
    Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 2,42 млрд евро
    14:35 27.06.2017
    373
    Если Google не выполнит предписание ЕК, могут быть наложены штрафные санкции в размере до 5% среднесуточного мирового оборота материнской компании Alphabet за каждый день невыполнения решения.
    YouTube
    Google ужесточит борьбу с экстремизмом в YouTube
    15:56 19.06.2017
    109Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Google сообщает о намерении подготовить новые "классификаторы контента" с использованием передовых исследований, чтобы оперативно искать и удалять террористические материалы.
    Логотип Google
    Компании Google грозят рекордным штрафом
    21:45 18.06.2017
    583
    Согласно информации, о решении по делу о злоупотреблении Google своим доминирующем положением на рынке при создании сервиса Google Shopping будет объявлено в ближайшие недели.
    Логотип Google
    Facebook и Google ищут специалиста по взаимодействию с властями РФ
    05:20 09.06.2017
    358
    В обязанности будущих сотрудников, которые будут работать в Варшаве, входит отслеживание законодательных и нормативных дел в отношении Facebook в России, консультирование компании в соответствии с политическими задачами.
    Социальная сеть Фейсбук
    Запрет сайтов РФ. Facebook и Google+ показали взрывной рост в Украине
    16:43 19.05.2017
    880Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По сравнению с показателями прошлой недели отчетливо становится заметна тенденция устойчивого роста охвата Facebook. Социальная сеть Google+ также усиливает позиции и почти удвоила дневной охват, свидетельствуют данные Kantar TNS CMeter.
    Логотип Google
    Google придется снять санкции с Крыма из-за соглашения с Россией
    11:26 27.04.2017
    921
    Как отмечается, мировое соглашение действует на всей территории России для пользователей, которые пользуются OC Android с предустановленным магазином приложений и поиском Google.
    Логотип Google
    Google и ФАС РФ закончили спор и открыли Android для других производителей
    10:11 18.04.2017
    246
    За нарушение антимонопольного законодательства ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год.
    Логотип Google
    Google заключила коммерческое соглашение с "Яндексом"
    17:56 17.04.2017
    695
    Как сообщили в Google, в компании приветствуют заключенное коммерческое соглашение с "Яндексом" и мировое соглашение с ФАС, которые отвечают интересам всех сторон.
    Логотип Google
    "Проверка фактов" в Google: идет очень крупное противостояние - немецкий политик
    09:59 13.04.2017
    238
    Политический класс, истеблишмент — партии, существующие уже давно, и традиционные СМИ боятся социальных СМИ, уверен немецкий политик Йоахим Пауль.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Логотип Google
    Запрос "с 23 февраля" вошел в топ поиска украинского Google
    10:48 23.02.2018
    748
    Запрос начал расти еще накануне, в четверг, заняв две первых позиции в Google Trends. Украинцы искали в Сети открытки и поздравления с бывшим Днем защитника отечества.
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