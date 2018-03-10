Предполагаемая Эриком Шмидтом мера коснется сервиса Google News, который объединяет новости по сюжетам, а затем оценивает СМИ, а также Google Alerts, который информирует подписчиков о новых публикациях.
Сложностью для возможных будущих попыток регулировать контент со стороны властей США будет то, что "не понятно, насколько реально возможно модерировать деятельность Google, Facebook и Twitter", считает эксперт.
Праздничный логотип создала дудлер Джулиана Чен. В его основу вошла одна из самых запоминающихся сцен фильма, когда Анатолий Новосельцев садится в кресло Людмилы Прокофьевны и ставит ее очки себе на ботинок.
Ситуация ухудшилась, когда Google запустил свой браузер Chrome. Чтобы обойти эти ограничения, Opera пошла на ухищрения и начала скрывать свою сущность, чтобы Google определял их как нечто из категории "Другое".
Мировые СМИ обсуждают самые громкие события последнего дня: мощное землетрясение в Китае, ответ Белого дома агрессивным выпадам КНДР, увольнение менеджера Google за сексуальные домогательства к сотрудникам.
В обязанности будущих сотрудников, которые будут работать в Варшаве, входит отслеживание законодательных и нормативных дел в отношении Facebook в России, консультирование компании в соответствии с политическими задачами.
По сравнению с показателями прошлой недели отчетливо становится заметна тенденция устойчивого роста охвата Facebook. Социальная сеть Google+ также усиливает позиции и почти удвоила дневной охват, свидетельствуют данные Kantar TNS CMeter.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".