Украинцам отключат сервис Google Диск

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Украинским пользователям отключат интернет-сервис Google Диск, сообющается в официальном блоге компании.

Поддержка сервиса прекратилась еще 11 декабря 2017 года, а 12 марта 2018 он окончательно будет закрыт. Доступ к данным в облаке сохранится через веб-интерфейс, а также через мобильное приложение. Так, для частных пользователей будет доступен Backup and Sync, что является обновленной версией Диска, но с новыми возможностями.

Отмечено, что корпоративным пользователям предложат Drive File Stream, что станет более комплексным и удобным решением. Но полноценно его использование возможно будет только при платной подписке.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник компании Google Джеймс Дамор, уволенный в августе прошлого года, подал на организацию в суд за дискриминацию белых мужчин.