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    Общество

    Украинцам отключат сервис Google Диск

    (обновлено: )282
    Поддержка сервиса прекратилась еще 11 декабря 2017 года, а 12 марта 2018 он окончательно будет закрыт. Доступ к данным в облаке сохранится через веб-интерфейс, а также через мобильное приложение.
    Логотип Google
    REUTERS Baz Ratner/File Photo

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Украинским пользователям отключат интернет-сервис Google Диск, сообющается в официальном блоге компании.

    Логотип Google
    REUTERS Baz Ratner/File Photo
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    Поддержка сервиса прекратилась еще 11 декабря 2017 года, а 12 марта 2018 он окончательно будет закрыт. Доступ к данным в облаке сохранится через веб-интерфейс, а также через мобильное приложение. Так, для частных пользователей будет доступен Backup and Sync, что является обновленной версией Диска, но с новыми возможностями.

    Отмечено, что корпоративным пользователям предложат Drive File Stream, что станет более комплексным и удобным решением. Но полноценно его использование возможно будет только при платной подписке.

    Ранее сообщалось, что бывший сотрудник компании Google Джеймс Дамор, уволенный в августе прошлого года, подал на организацию в суд за дискриминацию белых мужчин.

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