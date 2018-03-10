Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, власти также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Подробнее о посещаемости украинцами российских интернет-сервисов - в инфографике РИА Новости Украина.
Компания Mail.Ru Group советует пользователям для входа в ресурсы использовать: прокси-серверами и анонимайзерами, браузер Tor, который позволяет смотреть заблокированные ресурсы; VPN-подключение, программы для изменения IP-адресов.
"Яндекс", Mail.Ru Group и Google на протяжении прошлой недели пытались найти компромиссное решение для корректного отображения Крыма на своих картографических сервисах, однако подошли к этому с разных сторон.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".