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    Mail.Ru Group

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Работа офиса Mail.ru
    Украинскую команду Mail.Ru "переманивают" на работу в Россию
    05:21 01.06.2017
    1473Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Генеральный директор компании Mail.Ru Group Борис Добродеев сообщил, что всем сотрудникам в Украине "предложена работа в российских офисах компании".
    Соцсети и поисковики РФ в топе самых популярных в Украине
    Запрещенные лидеры. Российские соцсети и поисковики в топе Уанета 
    10:00 18.05.2017
    2498Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, власти также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Подробнее о посещаемости украинцами российских интернет-сервисов - в инфографике РИА Новости Украина.
    Работа офиса Mail.ru
    Mail.Ru рассказали, как обойти блокировку "ВКонтакте" и "Одноклассников"
    12:38 17.05.2017
    24269Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Компания Mail.Ru Group советует пользователям для входа в ресурсы использовать: прокси-серверами и анонимайзерами, браузер Tor, который позволяет смотреть заблокированные ресурсы; VPN-подключение, программы для изменения IP-адресов.
    Работа офиса Mail.ru
    Mail.ru: сервисами компании пользуются около 25 млн жителей Украины
    14:59 16.05.2017
    950Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Mail.Ru Group сообщает, что решение о запрете ударит прежде всего по самим пользователям - гражданам Украины, которых, по данным Mail.Ru Group, около 25 миллионов.
    Алишер Усманов
    Forbes назвал Усманова бизнесменом года
    21:28 19.12.2014
    177
    Самый богатый человек России признан еще самым успешным бизнесменом: он выгодно продал акции Apple и Facebook и вложился в китайский онлайн-магазин Alibaba.
    Работа офиса Mail.ru
    Mail.Ru продает HeadHunter
    18:28 17.11.2014
    119
    Mail.Ru продает все акции портала по поиску вакансий консорциуму инвесторов под руководством "Эльбрус Капитал". Сделка, как ожидается, завершится, в начале 2015 года.
    Работа офиса Mail.ru
    Компания Mail.Ru начала маркировку игр по возрастным категориям
    15:01 03.04.2014
    16
    Компания Mail.Ru начала указывать ограничения по возрасту для всех игр, представленных на сайтах игр, на порталах "Игры Mail.Ru" и "Мини-игры Mail.Ru", а также в "Игровом центре".
    Социальная сеть ВКонтакте
    Совет директоров "ВКонтакте" обсудит выборы нового гендиректора
    16:25 01.04.2014
    7
    Совет директоров "ВКонтакте" обсудит процедуру выборов нового гендиректора на этой неделе, сообщает со ссылкой на компанию USM Advisers, контролирующую соцсеть через Mail.Ru Group.
    Яндекс
    Интернет-компании ищут компромисс для отображения Крыма на картах
    12:17 24.03.2014
    16Присоединение Крыма к РФ
    "Яндекс", Mail.Ru Group и Google на протяжении прошлой недели пытались найти компромиссное решение для корректного отображения Крыма на своих картографических сервисах, однако подошли к этому с разных сторон.
    Вид города Балаклава и Балаклавской бухты
    Mail.ru первой из геосервисов поменяла принадлежность Крыма на картах
    11:49 21.03.2014
    6Присоединение Крыма к РФ
    Компания Mail.ru первой из картографических сервисов поменяла территориальную принадлежность Крыма на картах, отметив его как часть территории России в сервисе "Карты@Mail.Ru".
    Социальная сеть ВКонтакте
    Mail.Ru Group купила почти 12% соцсети "ВКонтакте"
    10:00 18.03.2014
    8
    Mail.Ru Group Limited купила компанию Bullion Development Limited (Bullion), являющейся владельцем 11,9996% VK.Com Limited ("ВКонтакте").
    Работа офиса Mail.ru
    Компания Mail.Ru Group отмечает 15-й день рождения
    13:43 15.10.2013
    21
    Российская интернет-компания Mail.Ru Group отмечает 15-й день рождения со 100 миллионами уникальных пользователей, новыми проектами и праздничным логотипом на главной странице портала.
    Работа офиса Mail.ru
    Mail.ru перешел на использование собственного движка для поиска
    10:28 01.07.2013
    5
    Компания Mail.Ru Group перешла на использование собственного поискового движка, который может обрабатывать все поисковые запросы. Ранее компания использовала частично собственный движок для поиска.
    Работа офиса Mail.ru
    "Агент Mail.Ru" для Android теперь доступен и на украинском языке
    17:32 27.06.2013
    128
    Версия мессенджера "Агент Mail.Ru" для устройств на ОС Android с поддержкой украинского языка выложена в четверг в онлайн-магазине Google Play. Размер интернет-аудитории в Украине увеличивается.
    Mail.Ru перенесет пользователей сервиса Mail.ua на свою платформу
    15:25 26.11.2012
    87
    Компания Mail.Ru Group начнет с 1 декабря переносить пользователей почтового сервиса Mail.ua, приобретенного компанией ранее в этом году, на свою технологическую платформу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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