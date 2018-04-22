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    Россия

    В России заблокировали ряд IP-адресов Google

    (обновлено: )9841
    Роскомнадзор сообщил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google из-за того, что компания позволяет Telegram использовать их для обхода блокировок.
    Логотип Google
    REUTERS Baz Ratner/File Photo

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Роскомнадзор сообщил, что заблокировал ряд IP-адресов Google из-за того, что компания позволяет Telegram использовать их для обхода блокировок.

    Логотип Google
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    Как сообщает Роскомнадзор, компания Google на сегодняшний день не удовлетворила требования ведомства и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России.

    "В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте".

    Google проверяет сообщения пользователей о сбоях в работе ряда сервисов в РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Google.

    "Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях", — сказал он.

    Ранее пользователи начали жаловаться на работу Google.

    Напомним, ранее в России начали блокировку мессенджера Telegram.

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