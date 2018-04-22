В России заблокировали ряд IP-адресов Google

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Роскомнадзор сообщил, что заблокировал ряд IP-адресов Google из-за того, что компания позволяет Telegram использовать их для обхода блокировок.

Как сообщает Роскомнадзор, компания Google на сегодняшний день не удовлетворила требования ведомства и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России.

"В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте".

Google проверяет сообщения пользователей о сбоях в работе ряда сервисов в РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Google.

"Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях", — сказал он.

Ранее пользователи начали жаловаться на работу Google.

Напомним, ранее в России начали блокировку мессенджера Telegram.