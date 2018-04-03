The Washington Post: Google и Facebook управляют нашей жизнью

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Возможно, мы будем оглядываться на 2017-й как на последний год безудержного оптимизма в отношении технологической отрасли. Скандал с Facebook – разоблачение компании Cambridge Analytica, получившей персональные данные более 50 миллионов пользователей, — пришелся на тот момент, когда многие стали задумываться над тем, как же обуздать ИТ-корпорации, влияющие не только на экономику, но и наши жизни", – пишет политический аналитик Фарид Закария в статье для The Washington Post.

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"По мере того, как в 1990-х начиналась информационная революция, нас все больше захватывала эта эпоха с ее инновационными продуктами и их преобразующей силой. Нас ослепляло богатство, заработанное 25-летними неудачниками, которые мгновенно становились миллиардерами, — наивысшая форма мести ботанов. И пока, например, США переходили на цифровую экономику, мы пренебрегали вопросом: какова роль государства во всем этом?" – интересуется автор публикации.

"Образ технологических компаний, выросших из лишенных оков свободных рынков, всегда был размыт. Сегодняшняя цифровая экономика опирается на три главные технологии: компьютерную микросхему, интернет и GPS. В значительной степени все они обязаны своим существованием государству. Две последние были придуманы, принадлежали и находились под контролем правительства прежде, чем стали доступны частному сектору. Многие не понимают, что GPS – глобальная система размещения систем спутников и центров управления, которая так важна для современной экономики, – до сих пор управляется ВВС США", — напоминает политический аналитик.

"И все же, поскольку эти революционные технологии создали новые индустрии, разрушили старые, а также изменили города и сообщества, мы просто решили, что таков путь развития мира и повлиять на него нельзя. Иначе это смахивало бы на социалистическое по своему стилю вмешательство в свободный рынок", — пишет Фарид Закария.

"Однако результат, к которому мы пришли, не порадует либертарианцев. Мы живем с технологической экономикой, в которой доминируют несколько гигантских компаний, эффективно создающих препятствия для новичков. Новые стартапы в Кремниевой долине даже не притворяются, будто могут стать независимыми. Их бизнес-план — быть купленными Google, Facebook, Amazon, Microsoft или Apple. Такое положение дел напоминает скорее олигополию, чем свободный рынок. На самом деле, за время развития больших технологий число новых бизнес-стартапов лишь сокращалось", — продолжает автор статьи.

"Еще одно заметное следствие происходящего — размывание приватности, подчеркнутое скандалом вокруг Cambridge Analytica и Facebook. Поскольку технологические компании имеют дело с миллиардами потребителей, каждый человек превратился в песчинку, крошечную точку данных. Индивидуальный потребитель превратился в продукт, чью информацию продают ради получения прибыли", — отмечает политический аналитик.

"Конечно, IT-компании возразят: мол, они демократизировали информацию, изменили жизнь к лучшему. Все это правда. То же произошло благодаря предыдущим инновациям вроде телефона, автомобиля, антибиотиков и электричества. Но именно потому, что эти продукты обладают такой силой и преобразующим эффектом, власть должна была сыграть свою роль в защите людей и сдерживании этих новых великих победителей в экономике", — пишет Фарид Закария.

"Скорее всего, изменений стоит ожидать с двух сторон. Регулирующие действия Запада дадут людям больше контроля. ЕС уже ввел новые правила, благодаря которым станет проще узнать, как используются ваши данные. Вполне вероятно, что США последуют этому примеру", — полагает автор публикации.

"Второе направление кажется еще более интригующим – это Восток. Как рассказал мне индийский предприниматель Нандан Нилекани, до недавнего времени было всего несколько цифровых платформ, имевших более 1 миллиарда пользователей, и всеми управляли американские или китайские компании вроде Google, Facebook и Tencent. Однако теперь своя миллиардная платформа есть у Индии. Это необычная биометрическая система идентификации Aadhaar, включающая почти всех жителей этой страны с населением в 1,3 миллиарда человек. Ее создание контролирует Нилекани", – продолжает политический аналитик.

"Это единственная из массовых платформ, принадлежащая государству. Это значит, что ей не нужно зарабатывать на данных пользователей. Можно предположить, что в Индии станет нормальным воспринимать данные как частную собственность, которую люди могут хранить, сдавать в аренду или продавать по собственному желанию на открытом и демократическом свободном рынке. Индия вполне может стать мировым новатором в сфере прав индивидуальных данных", – предположил Фарид Закария.

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"Если добавить к этому инновации с технологией блокчейн, то в ближайшем будущем мы можем оказаться свидетелями появления у нынешних хранителей интернета еще большего количества проблем. С Запада или с Востока, снизу вверх или сверху вниз – изменения, которые преобразят мир технологий, придут. При правильном подходе они смогут породить более свободные рынки и создать для нас больше возможностей", – полагает автор статьи.