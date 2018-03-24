Эксперты о Facebook: Цукерберга подвела самоуверенность и жадность

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Социальная сеть Facebook ничего не будет стоить, когда из нее уйдут генераторы контента, подобные компаниям Илона Маска SpaceX и Tesla, убежден политический эксперт Юрий Романенко.

Накануне стало известно, что глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск удалил аккаунты SpaceX и Tesla в Facebook.

"Мне нравится с какой скоростью сейчас обнуляют Facebook. Удар со стороны Маска, убившего эккаунты своих компаний с миллионами подписчиков…, а что стоит Fb без компаний, медиа, которые генерировали массу контента, если он будет просто инструментом, где общаются друзья?" — написал Романенко на своей странице в Facebook.

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По его мнению, основателя соцсети Марка Цукерберга "подвела самоуверенность и жадность, потому что он попытался нарушить правила игры, которые были выгодны всем для того, чтобы зарабатывать больше денег, прикрываясь байками о друзьях, которым стало плохо коммуницировать "из-за обилия коммерции"".

"Это правда не мешает FB каждый день присылать мне массу предложений прорекламировать ту или другую позицию", — отметил эксперт.

Facebook Юрия Романенко Комментарий Юрия Романенко о ситуации с Facebook

В свою очередь сооснователь и председатель совета у Center for Economic Integration and Sustainable Development Роман Комыза задается вопросом, сколько будет стоить соцсеть, если из нее уйдут "генераторы контента".

"Илон Маск, в поддержку развернувшейся антифейсбучной кампании #deletefacebook, удалил свою страницу, а также официальные страницы SpaceX (2.7 млн подписчиков!) и Tesla (2.6 млн подписчиков!). Итого, более 5 млн подписчиков!.. Так вот, если предположить, что его примеру последуют ведущие СМИ, известные блогеры и другие генераторы контента, то интересно, сколько будет стоить такой Facebook, т.е социальная сеть, буквально ограниченная до уровня общением среди «семьи и друзей». Ведь, кажется, именно это не так давно самоуверенно декларировал Цукерберг, когда объяснял причины изменения алгоритма выдачи в ленте пользователей?…" — написал Козыма у себя на странице.

Facebook Романа Комызы Комментарий Романа Комызы о ситуации с Facebook

Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Позже основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным пользователей. Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.