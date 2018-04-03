Корь, грипп, дифтерия: какие болезни ожидают украинцев в 2018-м

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РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Корь в Украине — не отступает. Всего с начала года от осложнений кори в Украине умерло семь человек, среди них — пятеро детей и двое взрослых.

Когда тяжелое заболевание наконец-то отступит, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала врач-инфекционист Евгения Менжулина.

В каких регионах Украины ситуация с корью хуже?

– В принципе, она сейчас практически одинаковая. Чуть больше заболеваемость на Юге, в Киеве тоже достаточно высокая заболеваемость. И о том, что вторая волна коревой инфекции будет в Украине, мы об этом говорили еще с осени, когда поднимался вообще вопрос о коревой инфекции на этот год, об эпидрежиме.

И из наших уст звучала информация, что первый пик заболеваемости — это будет конец декабря-декабрь, конец ноября-декабрь, и второй пик заболеваемости — это конец зимы-начало весны. В принципе, все вписалось в эпидемиологические прогнозы.

После второй волны стоит ждать дальнейших всплесков, или вспышка пойдет на спад?

– Пойдет на спад лишь потому, что погодные условия не будут этому препятствовать. Дело в том, что сейчас — сырость, и чуть небольшой плюс, распространение вирусной инфекции, дети только сейчас ушли на каникулы. Это тоже своего рода будет такой карантин.

Еще есть центральное отопление, никто не открывает лишний раз окна для того, чтобы проветрить. Заболеваемость ОРВИ растет, большое скопление людей в поликлиниках, и соответственно, там они все вместе и «переопыляются», скажем так.

Возможно, в ближайшее время в поликлиниках очереди исчезнут с введением электронной очереди и возможностью записаться к врачу онлайн? Сейчас больницы, поликлиники обеспечены вакцинами, медикаментами от кори?

– Положение сохраняется такое, как и было. В общем-то, ничего нового не произошло, ничего нового не докупили. Специфических лекарств не требуется при коревой инфекции. Все — чисто симптоматически. А количество вакцины… Ну, где-то есть, где-то нет.

Я же говорю, положение не поменялось по сравнению с ситуацией на декабрь-месяц, на январь, на тот же самый февраль. Все то же самое. Только чуть больше. Да, об этом мы не говорили в январе, например, потому что чуть меньше было.

В апреле опять не будем говорить, потому что в апреле уже солнышко выйдет, уже будет теплее, суше погода будет. И самому вирусу труднее будет просто выжить. Соответственно, заболеваемость пойдет на спад.

Какова ситуация в Украине с вакцинам от других заболеваний? Чего не хватает?

– В дефиците дифтерийно-столбнячная, экзотические вакцины, например, наши туристы куда-то едут, а чем привиться? Да, ничем. То есть ничего нового не произошло. Ничего нового не привезли, не закупили… Воз и ныне там.

В то же время украинцев предупреждают о возможной вспышке дифтерии.

– Конечно, если будет будет случай завоза, или, например, возникнет очаг заболеваемости в нашей стране, независимо от того, в каком регионе распространение инфекции, с нашей любовью к путешествиям, поездкам и внутренней миграции населения, распространение будет будет молниеносное.

Так как вакцинального контингента — в дефиците, очень много непривитых детей, и большое количество взрослых, которые не привиты уже после, то есть во взрослой жизни. То есть я больше, чем уверена, что Вы тоже, наверное, ничем не прививались за ближайшие 10 лет. Поэтому, конечно, распространение будет достаточно быстрым. И заболеваемость может быть высокая.

Когда взрослым и детям нужно начинать вакцинацию от дифтерии? Спасет ли прививка от заболевания сейчас?

— Да, взрослые прививаются каждые 10 лет, и дифтерийно-столбнячный анатоксин, каждые 10 лет обязательно. Не имеет значения возраст, первый вакцинальный календарь заканчивается шестью годами, и вот потом отсчитываем 10 лет – ревакцинация.

От каких смертельных заболеваний в Украине мало или совсем нет сывороток? От столбняка или бешенства есть?

– Тоже не везде и не в полном наборе. Ведь то же самое бешенство, там идет комбинированная… И иммуноглобулины нужно принять. Этого нет. Противостолбнячных сывороток — тоже дефицит. То есть их можно днем с огнем найти, это все будет полулегально завезено, и не во всех аптеках, что самое интересное, есть сертификат на вакцину.

Соответственно, можно поддать сомнению качество этой вакцины. То есть, если вы попросите у провизора сертификат, не каждый вам его предоставит.

Вспышки каких инфекционных болезней еще возможны у нас в стране в этом году?

– В принципе, как и всегда, как во все времена, это ветряная оспа, краснуха. Вот, например, сейчас, скарлатина. Респираторные заболевания в виде парагриппозной инфекции. То есть не грипп, а гриппоподобные инфекционные заболевания.

Все, что имеет воздушно-капельную передачу, контактно-бытовую передачу, к лету туда дальше – это уже начнутся кишечные инфекции, лептоспироз, которые не имеет специфической, например, вакцинопрофилактики. То есть все идет своим чередом.

В целом как бы Вы оценили уровень иммунизации украинцев по различным инфекционным болезням?

– По пятибалльной системе – на двоечку. Нет, не изменились. К сожалению, ситуация не меняется. Дело в том, что даже при наличии вакцин, у людей существует определенный страх по поводу качества этой вакцины.

Очень трудно переубеждать родителя в том, что все-таки, пожалуйста, сделайте прививки вашим детям, есть возможность привиться качественной вакциной. Все равно приходится проводить грандиозную профилактически-санитарную работу среди населения с объяснением необходимости вакцинироваться. Но в этом плане определенное нежелание принимать информацию есть.

В целом, по Вашим наблюдениям, противников вакцинации стало меньше?

– Нет, примерно… То есть люди, которые придерживались мнения против вакцин вообще в целом, антивакцинальное движение, оно существовало, существует и будет существовать.

Но количество усомнившихся в качестве вакцины стало гораздо больше в связи с этой чехардой, которая у нас постоянно происходит: что-то закупили, что-то не закупили, что-то пролежало на складе, где-то прошли сроки. То есть существует в обществе определенная настороженность и определенные опасения к применению вакцины. Это не значит, что они против. Они бы хотели, но они боятся.

Почему не делают тест на совместимость с вакциной?

– Это биологическая проба. В принципе, собирается аллергический анамнез, как по-хорошему, у человека спрашивают: бывали когда-либо аллергии на белок, в целом. Это все время, которого, как правило, не хватает на поликлиническом приеме у участкового терапевта или у педиатра.

Если делать все по правилам, то действительно, хорошо бы провести сначала пробу биологическую, то есть если у пациента не возникло реакции, то можно дальше вводить. Но, в принципе, в мировой практике перед введением вакцины проба не производится.

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То есть констатируется факт на момент введения вакцины здоровья человека, можно-нельзя, на каком этапе у него хронические заболевания, то есть не отягощен ли сейчас анамнез какими-то болезнями, и если врач убеждается в состоянии полного здоровья, то в общем-то эти препараты у людей, не отягощенных аллергическими реакциями, не должны вызывать какие-то существенные изменения в организме.

Напомним, замгендиректора Центра общественного здоровья Украины Виктор Ляшко в эфире «ГС» сообщил, что в мире от кори ежечасно умирают 16 человек, и единственное спасение от заболевания — вакцинация. При этом, по словам эпидемиолога, смертность от кори — одинакова при любом типе вируса.