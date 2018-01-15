Корь в Черновцах. 66% заболевших не были вакцинированы - спецкор

rudaw.net

РИА Новости Украина — Ралиостанция Голос Столицы

Количество больных корью растет. Так, в Черновцах уже зарегистрировано почти 500 случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Среди больных в Черновцах подавляющее большинство — почти 80% — это дети. При этом наибольшую часть больных корью составляют дети от 5 до 9 лет, самому младшему из больных — 2 месяца. Летальных случаев от кори не зарегистрировано, однако уже зарегистрированы осложнения в виде пневмонии.

Подробнее о ситуации в Черновцах рассказала редактор сайта города Черновцы 0372.ua Ирина Шведик в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка нині ситуація в Чернівцях із поширенням кору?

— Є загальні дані, дійсно, зараз зареєстровано півтисячі випадків кору, і такі дані надає Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я. Він інформує, що серед хворих 372 дитини та 96 дорослих. Найменшим пацієнтом стало двомісячне немовля. А найстаршому хворому було 52 роки.

Всі люди госпіталізовані? GEOFF CADDICK / AFP В Украине свирепствует корь: новые очаги, изоляция непривитых

— Ні, не всі госпіталізовані. Є така інформація, що 173 хворих мають амбулаторне лікування, і також 295 лікуються п'ятдесят на п'ятдесят, тобто було якесь і в лікарні лікування, також доліковуються дома. Відомо, що найбільше хвороба серед школярів розповсюджується, особливо у віддалених районах — це Путильський та Вижницький, можливо, там мало інформації і мало вакцин доходить до цих районів, тому можлива була ситуація така з вакцинацією, що так от розповсюджувалось швидше серед школярів. Також відомо, що вже з лютого по жовтень 2017 року почали реєструвати поодинокі випадки, але у жовтні саме от стрімке зростання розпочалося, тоді було 59 випадків. А от уже в листопаді та грудні, під кінець року, просто вже накрила така інформація у ЗМІ, що просто дуже багато хворих, навіть уже в Чернівцях зареєстрували двоє школярів, братик і сестричка, вони вдома лікувалися, не було такого загострення. Нещеплених серед тих, які захворіли, було 310 осіб. Тобто якщо в даних у відсотках, це 66%.

Школи і дитсадки працюють зараз в якомусь особливому режимі у Чернівцях та області?

— Мені відомо те, що немає епідемії, тому що всього 500 випадків, і немає, на щастя, летальних випадків, як в Одесі. Тому в школах такого немає. Зараз канікули, само собою. Скажімо так, немає цього спалаху і не буде. І те, що я знаю, що в садочках теж були випадки захворювання, але в більшості садочків немає такого, щоб сказали, хто не вакцинований, не водіть дітей.

В Києві зараз стартувала кампанія вакцинації населення від кору. У - Чернівцях є щось подібне?

— Так, у Чернівцях теж активізувалася агітація. Тобто вже в садочку пропонують, нагадують, і в поліклініках. Наскільки мені відомо, що почастішали вже черги до цих кабінетів, і починають мами цікавитись, навіть просто десь у соцмережах "порадьте, що робити, чи таку вакцину, чи таку, чи індійську", вони вже щось почули і от можуть обирати, чи можливо мені купити вакцину, ідуть такі дискусії. Тому що люди все-таки стурбовані тим, що відбувається, і можливо це поверне на іншу сторону батьків, що не потрібно боятись вакцинації, просто розберіться в цьому питанні. Звичайно, головне, щоб дитина не хворіла, бо зараз такий період захворювань, щоб не було кашлю, якихось ОРЗ і т.д., і тоді можливо це буде виправданий ризик.

Ранее иммунолог Федор Лапий заявлял, что первопричина вспышки кори в Украине — низкий уровень вакцинации.

А начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в свою очередь отметил, что без массовой вакцинации Украину ждет эпидемия кори.