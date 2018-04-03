Корнейчук: "Выбери врача" – ширма для миллиардных "распилов"

РИА Новости Украина

2 апреля в Украине стартовала общенациональная кампания "Выбери своего врача".

Заключить декларацию можно с врачами из тех учреждений, которые подключены к электронной системе eHealth. Сейчас, по даннім Министерства здравоохранения, в ней зарегистрированы 982 учреждения и 11 549 врачей из всех областей Украины. На дверях больниц, подключенных к eHealth, висит специальная наклейка "Здесь можно выбрать своего врача".

Процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами начался еще в прошлом году, во время тестового режима работы системы eHealth. По состоянию на 2 апреля их подписали 125 829 украинцев, сообщается на сайте электронной системы.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что декларация меняет отношения между врачом и пациентом.

"С 2-го апреля стартует та часть медреформы, которую украинцы должны якобы увидеть (до введения платной медицины). А именно — подписание индивидуальных договоров с семейными врачами-терапевтами. Совершенно непонятно, как конкретно подобное новаторство повлияет на качество предоставления медицинских услуг. Разве от подобных договоров с пациентами врачи будут более компетентными? Или качество их услуг для простого украинца станет лучше?", — написал на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

По мнению политтехнолога, все это ширма, отвлекающая внимание украинцев от главного — новосозданного бюрократического монстра Национальной медицинской службы, который возьмет под свой полный контроль все деньги на медицину в стране (от закупки лекарств до оплаты работы больниц и врачей).

"На кону под сотню миллиардов гривен. И если раньше коррупция была на уровне больниц, то теперь она сосредоточена в одних руках. И на поток, конечно же, садятся представители власти.

Но нам же не привыкать, что все "реформы" — это просто новые коррупционные схемы под красивыми лозунгами…", — заключил Корнейчук.