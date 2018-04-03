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    Корнейчук: "Выбери врача" – ширма для миллиардных "распилов"

    (обновлено: )28550
    Если раньше коррупция была на уровне больниц, то теперь она сосредоточена в одних руках – Национальной службы здоровья Украины, и на поток, конечно же, садятся представители власти, считает политтехнолог Дмитрий Корнейчук.
    Врач. Архивное фото
    expres.ua

    РИА Новости Украина

    2 апреля в Украине стартовала общенациональная кампания "Выбери своего врача". 

    Работник скорой помощи. Архивное фото
    УНИАН
    Из Кропивницкого: медицинский ужас начнется уже 2 апреля

    Заключить декларацию можно с врачами из тех учреждений, которые подключены к электронной системе eHealth. Сейчас, по даннім Министерства здравоохранения,  в ней зарегистрированы 982 учреждения и 11 549 врачей из всех областей Украины. На дверях больниц, подключенных к eHealth, висит специальная наклейка "Здесь можно выбрать своего врача". 

    Процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами начался еще в прошлом году, во время тестового режима работы системы eHealth. По состоянию на 2 апреля их подписали 125 829 украинцев, сообщается на сайте электронной системы. 

    И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что декларация меняет отношения между врачом и пациентом.

    "С 2-го апреля стартует та часть медреформы, которую украинцы должны якобы увидеть (до введения платной медицины). А именно — подписание индивидуальных договоров с семейными врачами-терапевтами. Совершенно непонятно, как конкретно подобное новаторство повлияет на качество предоставления медицинских услуг. Разве от подобных договоров с пациентами врачи будут более компетентными? Или качество их услуг для простого украинца станет лучше?", — написал на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    По мнению политтехнолога, все это ширма, отвлекающая внимание украинцев от главного — новосозданного бюрократического монстра Национальной медицинской службы, который возьмет под свой полный контроль все деньги на медицину в стране (от закупки лекарств до оплаты работы больниц и врачей). 

    "На кону под сотню миллиардов гривен. И если раньше коррупция была на уровне больниц, то теперь она сосредоточена в одних руках. И на поток, конечно же, садятся представители власти.

    Но нам же не привыкать, что все "реформы" — это просто новые коррупционные схемы под красивыми лозунгами…", — заключил Корнейчук. 

    Дмитрий Корнейчук, facebook
    Пост Дмитрия Корнейчука

     

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