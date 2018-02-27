Супрун уйдет, а в Минздрав придет политик - Тарута

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Александра Богомольца объявили бессрочную акцию протеста в ответ на действия Министерства здравоохранения. В вузе считают, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не имела права отстранять ректора вуза.

По словам внефракционного депутата Сергея Таруты, руководитель Министерства здравоохранения занимает свой пост только из-за покровительства Запада.

"Несмотря на то, что вышли уже все мыслимые и не мыслимые сроки, Супрун до сих пор остается на посту и.о. главы Минздрава. Причина достаточно банальна — на наших политиков в этом вопросе давят западные партнеры. На тех, в свою очередь, оказывают давление международные корпорации. К сожалению, в нынешнее время даже честности и некорумпированности недостаточно для того, чтобы управлять такой ответственной отраслью как медицина. Кроме этих качеств было бы неплохо, чтобы человек был специалистом", — отметил Тарута.

Тарута убежден, что к Супрун накопилось достаточное количество вопросов.

"В первую очередь, речь о медицинской реформе, которая по факту превратилась в геноцид украинского народа. Смертность в Украине превысила рождаемость. Все мы видим, как страдают люди", — говорит политик.

По данным депутата, в Верховной Раде имеются договоренности и том, чтобы поменять руководство Министерства здравоохранения.

"В ближайшее время, когда будет проходить голосование пакетом уволят и Супрун. Тем более, что на ее место уже найдена кандидатура. Пока не могу назвать фамилию, но это не иностранец, на этот эксперимент уже не пойдут. Кандидат на замену Супрун — украинец и очень квалифицированный. Могу только сказать, что это — политик, который работает в стенах Верховной Рады", - резюмировал Тарута.

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