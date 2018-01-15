Украина на пороге эпидемий опаснейших болезней

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Родители напуганы, а медики призывают не медлить с вакцинацией: в Украине бушует корь.

В октябре 2017 года в ходе визита в Украину профессор-иммунолог из Великобритании Дэвид Солсбери предположил, что в Украине может начаться эпидемия коклюша и кори, потому что уровень иммунизации от инфекционных болезней составляет менее 50%. Причина такой ситуации — отказ родителей от вакцинации и отсутствие вакцин, поскольку многие опасные инфекции являются вакциноуправляемыми, и наличие 90-95% привитого населения может предотвратить вспышку заболеваемости.

Эпидемия или вспышки?

За 12 месяцев 2017 года, согласно официальным данным, в Украине зарегистрировано 4782 случая заболевания корью в 24 регионах страны. Это в 46,7 раз больше, чем в прошлом году. Рост заболеваемости корью происходит в основном за счет детей, удельный вес которых среди всех больных — 73%. Наибольший уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской, Одесской и Закарпатской областях. В 2017 году зарегистрировано 5 смертей от кори в Одесской области.

По статистике, из тысячи заболевших корью один человек умирает, один заболевает энцефалитом, а еще 50 получают тяжелые последствия, которые сказываются всю жизнь. Как видим, статистика воплотилась в жизнь.

В Минздраве же утверждают, что нельзя говорить об эпидемии кори в Украине.

"Эпидемия — это массовое распространение инфекционной болезни среди населения соответствующей территории за короткий промежуток времени. В Украине нет эпидемии, а наблюдается повышение уровня заболеваемости и зарегистрированы вспышки в регионах. Согласно нормативно-правовых документов Минздрава Украины, вспышка — это несколько заболеваний (3 и более), эпидемиологически связаны между собой общим источником или фактором передачи", — говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Корь — заболевание цикличное, и вспышки заболеваемости наблюдаются каждые пять-шесть- лет. Например, вспышки кори в Украине фиксировались в 2006-м и 2012 году. Ситуация осложняется крайне низким уровнем вакцинации детей — по данным Всемирной организации здравоохранения, в Украине менее 50% вакцинированных по всем детским инфекциям, в связи с чем всегда существует опасность их распространения. Было понятно, что если в соседней Румынии — серьезная эпидемия кори, то она быстро дойдет до Украины и "ляжет" на благодатную почву в виде низкой иммунной прослойки. Но меры начали принимать только тогда, когда корь уже вспыхнула.

"Для обычного гражданина абсолютно не имеет значения, как это назвали — "эпидемия" или "вспышка", поскольку ему нужно понимать, что ему нужно делать, чтобы себя уберечь, и когда это все закончится. Юридически и фактически — это эпидемия кори, потому что происходит стремительное распространение инфекционного заболевания по всей территории Украины. Есть определение, предусмотренное Законом Украины "О защите населения от инфекционных заболеваний", и эта ситуация, которая есть сегодня, полностью вкладывается в это определение. Когда вспышек заболеваемости несколько в нескольких коллективах, а потом начинается в нескольких местах, а затем в нескольких регионах, то есть идет речь о стремительном распространении — этому дается статус "эпидемия". Но стандартное реагирование, как на вспышки, так и на эпидемию, абсолютно одинаковые и не стоит спекулировать вокруг этого. Даже уголовная ответственность за бездеятельность, которая привела к таким вспышкам и эпидемиям, одинакова", — сказал РИА Новости Украина экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

Эпидемии, которых мы "не замечаем"

Украина является лидером в Европе по уровню заболеваемости социально опасными болезнями.

Туберкулез

Западная Европа практически поборола туберкулез в начале 20-го века с помощью лечения, улучшения качества мониторинга и информированности граждан, а также путем повышения уровня жизни. С распадом Советского Союза болезнь в бывших советских республиках вспыхнула с удвоенной силой. В 1990 г. на 100 тыс. населения в Украине было 31,9 случая заболевания активным туберкулезом с впервые установленным диагнозом, а в 2006 г. таких случаев было 83,5. Заболеваемость выросла более чем в 2 раза, а смертность в 2,2 раза. В 1995 году Украина объявила эпидемию туберкулеза. С тех пор страна получила огромную международную помощь для борьбы с этой социально опасной болезнью.

Тем не менее, в Украине наблюдается скачок роста заболеваемости туберкулезом среди детей и подростков. Он стал следствием пропажи вакцины БЦЖ и туберкулина. В 2016 году показатель заболеваемости детей вырос с 4,2 до 5,8 на 100 тыс. населения, по Украине этот показатель составил 8,6.

Косвенные данные показывают, что Украина — бесспорный лидер по распространенности не только туберкулеза, но и его мультирезистентных форм. В последнее время все большее распространение в Украине и мире приобретают формы туберкулеза, нечувствительные (резистентные) к большинству традиционных препаратов, лечение которых требует значительно большего времени и средств. Украина входит в пятерку стран с самым тяжелым бременем мультирезистентного туберкулеза (МРТБ) в мире. Распространение мультирезистентных штаммов бацилл опасно тем, что туберкулез переходит в категорию неизлечимых заболеваний. По данным главного фтизиатр и пульмонолога МЗ Украины, академика Юрия Фещенко, ежедневно в Украине туберкулезом заболевают около 90 человек и 30 умирают, ежегодно в стране туберкулез диагностируется у более 30 тысяч человек. Наша страна до сих пор имеет худшие в Европе показатели успешности лечения туберкулеза — излечиваются лишь 71% новых случаев туберкулеза и 34% случаев.

По данным ВОЗ, в Украине расчетная (оценочная) заболеваемость туберкулезом составляла 94,0 случая на 100 тыс. населения, однако обнаружено только 70,5 случая на 100 тыс. населения. Таким образом, в Украине недовыявляется около 25% случаев больных туберкулезом.

ВИЧ/СПИД

За десять месяцев 2017 года в Украине по данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины было зарегистрировано 14 667 новых случаев ВИЧ-инфекции (из них 2 158 детей до 14 лет). Всего c 1987 года в Украине официально зарегистрирован 312 091 новый случай ВИЧ-инфекции, за это время от СПИДа умерло 44 221 человек. Наиболее пораженные ВИЧ-инфекцией регионы — это Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Николаевская, Одесская и Черниговская области, а также Киев.

По оценке экспертов с 2014 года эпидемиологическая ситуация в нашей стране стремительно ухудшается. Один из основных индикаторов, по которым отслеживается развитие эпидемии, — это количество новых случаев ВИЧ-инфекции. За 10 месяцев 2017 года этот показатель вырос на 10,1 процента в сравнении с аналогичным периодом 2016 года — это соответствует динамике эпидемии, какой она была примерно 10 лет назад.

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Украина остается лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам экспертов UNAIDS, в Украине с ВИЧ-инфекцией живет около 240 тысяч человек. И только каждый второй знает о своем диагнозе — по состоянию на 1 ноября 2017 года на учете в Украине состоит 139 394 ВИЧ-позитивных пациента.

Каждый год количество ВИЧ-позитивных людей в Украине росло, но с 2005 года прирост новых случаев ВИЧ (ускорение эпидемии) ежегодно уменьшается: в 2005 году по сравнению с 2004 годом — плюс 15,6 процента, а в 2011 году по сравнению с 2010 годом — плюс 3,4 процента.

В 2012 году впервые в истории Украины эпидемия ВИЧ/СПИДа замедлилась — по данным официальной статистики в 2012 году темпы распространения ВИЧ-инфекции (количество новых случаев ВИЧ) оказались ниже, чем в 2011 году. Это стало результатом национальных программ по работе с уязвимыми группами и масштабных информационных кампаний по профилактике ВИЧ/СПИДа.

В 2013-2017 годах из-за сокращения программ по борьбе со СПИДом темпы эпидемии снова начали расти.

Гепатит В и С

По данным, обнародованным в 2015 году Всемирной организацией здравоохранения, в мире более 185 млн человек инфицированы вирусным гепатитом С, ежегодно от данного заболевания умирает 350 тыс. человек. В частности, в Европейском регионе ВОЗ ежегодно регистрируется 84 тыс. смертей от рака и цирроза пораженной вирусом печени. Заболеваемость вирусным гепатитом С в Украине ежегодно растет. По оценкам ВОЗ, в Украине больных гепатитом С от одного до двух миллионов человек. Но знают о своем диагнозе только 49 тысяч. Это является главной причиной распространения вируса. Среди некоторых групп населения уровень инфицирования значительно выше. Так, по данным Центра мониторинга и контроля за заболеваемостью МОЗ Украины, часто госпитализируемые больные имеют показатель инфицированности около 12%, а пациенты наркодиспансеров — до 67%. По данным главного государственного санитарного врача Киева Олега Рубана, в Украине наблюдается скрытая эпидемия вирусных гепатитов С и В — только в Киеве в 2015 году зарегистрирован рост хронических вирусных гепатитов в два раза.

Какие эпидемии нас ждут

"Первая эпидемия, которая не заставит себя ждать — это эпидемия гриппа, учитывая, климатические изменения и ситуацию с заболеваемостью гриппом в европейском регионе. Абсолютно провальная ситуация с гриппом в Украине — только 0,5% населения привилось от гриппа, при том, что для того, чтобы был популяционный иммунитет, нужно хотя бы в районе 30%. На втором месте — ситуация с гепатитом А. Это уже не первая вспышка — Николаевская область, месяц назад это был Харьков. Контроль над качеством питьевого водоснабжения населения сегодня отсутствует в связи с ликвидацией Санэпидслужбы и, соответственно, системы эпиднадзора. Вакцины от гепатита А на сегодня в стране нет, потому что вакцинальный резерв на сегодня отсутствует. Его пытаются сформировать, но вдогонку и не при полной номенклатуре и объемах", — сказал Святослав Протас.

Когда в Киеве в сентябре этого года госпитализировали четырехлетнего ребенка с подозрением на дифтерию, это чрезвычайно встревожило специалистов — болезнь передается воздушно-капельным путем, и остановить ее распространение, как показывает опыт, очень непросто. Родители тоже заволновались — не только в столице, но и во всей стране: лечить дифтерию нечем — сыворотки нет, и неизвестно когда появится.

В Минздраве же заявили, что нужно вовремя делать прививки и тогда не будет никаких проблем. Если не сделали — пеняйте на себя. Да и особо волноваться не о чем: эпидемии дифтерии в Украине нет, и быть не может. К счастью, мальчик выздоровел, диагноз не подтвердился.

Действительно, много лет не было слышно о вспышках дифтерии, но сейчас фиксируют случаи заболевания по всему миру. Серьезная ситуация сложилась в Венесуэле — там эпидемия дифтерии. Были случаи заболевания в Испании. В 90-е годы Украина пережила страшную эпидемию дифтерии, хотя она так и не была объявлена. Были вспышки и в других странах — к примеру, в Швеции, но там их быстро локализовали, а у нас дифтерия бушевала около 10 лет. И унесла очень много жизней. Тогда впервые в истории было зафиксировано, что в огромном количестве болели взрослые люди.

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"Что касается эпидемии дифтерии — вопрос открытый, — говорит заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им.Богомольца, профессор Ольга Голубовская. — Вспышек дифтерии у нас не было много лет. Но ни один специалист не возьмет на себя смелость (или наглость) сказать, что мы ее победили. Дифтерия всегда начинается не массово, а с единичных случаев. Как бы зондирует ситуацию, проверяет, как ее встретят".

К счастью, правительство Индии сделало Украине подарок к Новому году и Рождеству, предоставив гуманитарную помощь — более 130 тыс. доз специфических сывороток, из которых 900 доз противодифтерийной сыворотки. В случае вспышки дифтерии на первое время этого должно хватить. Специалисты же надеются, что запас сывороток будет пополняться.