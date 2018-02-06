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    Дифтерия: как распознать и уберечься

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (114)

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    Вслед за вспышкой кори в Украине отмечаются случаи заболеваемости дифтерией. Медики отмечают, что в Украине от дифтерии привиты менее половины детей, также в повторной вакцинации нуждаются многие взрослые украинцы.
    Дифтерия: как распознать и уберечься. Инфографика
    РИА Новости Украина

    В предыдущий раз эпидемия дифтерии свирепствовала в Украине с 1991 до 1998 год. Тогда заболело около 20 тысяч человек, почти 700 из них умерли.

    Дифтерия — чрезвычайно заразная инфекционная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем. Дифтерийная палочка попадает в дыхательную систему и вырабатывает токсин, который разрушает ткани дыхательной системы.

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    Заболевание проявляется спустя 2–5 дней после заражения, начиная с болей в горле и повышения температуры тела. Токсин вызывает слабость, боль в горле, лихорадку, отек желез у шеи. Однако он также может попасть в кровь, а затем поразить сердце, почки и легочную систему.

    Осложнения, которые вызывает дифтерия, могут быть разными: блокирование дыхательных путей, повреждения сердечной мышцы (миокардит), повреждение нерва (полиневропатия), легочная инфекция (дыхательная недостаточность или пневмония).

    Ранее знаменитый украинский доктор Евгений Комаровский прокомментировал проблемы вакцинации взрослого населения от дифтерии и ответил на десять главных вопросов о прививках от дифтерии.

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