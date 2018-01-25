Друзья Сенчиной сообщили подробности ее смерти и тяжелой болезни

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Народная артистка России, заслуженная артистка Украины Людмила Сенчина умерла от онкологического заболевания, сообщила директор концертного зала "Октябрьский" и подруга певицы Эмма Лавринович в комментарии "Комсомольской правде в Украине".

По словам Лавринович, последние дни для Сенчиной были очень тяжелыми. Несмотря на болезнь, с которой она боролась полтора года, артистка продолжала давать концерты. Последний прошел в октябре прошлого года на сцене Октябрского концертного зала.

"Она как будто заряжалась энергией зрителей, и это ее держало. У нее было огромное желание выстоять, выжить, но увы. Мы сидели часто, разговаривали с ней. От твоего характера, от твоего желания жить сейчас будет зависеть много. Она говорит:""Я стараюсь. Я стараюсь". Но болезнь не щадит", — рассказала Лавринович.

Народная артистка России Людмила Сенчина родилась 13 января 1948 года (по паспорту) в селе Кудрявцы (ныне — Кудрявское) Николаевской области Украины. По словам артистки, дату 13 января 1948 года указал в документах при регистрации ее отец, настоящей датой ее рождения является 13 декабря 1950 года.

В 1966 году поступила в музыкальное училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова (ныне — Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова), которое окончила в 1970 году по специальности "солистка-вокалистка". В 1970–1975 годах работала в Ленинградском государственном театре музыкальной комедии, исполняла ведущие роли в классических опереттах.

Широкую известность Сенчиной принесло участие в телепрограмме "Голубой огонек" (1970) с песней "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника. Основу ее репертуара составляли песни советских композиторов: "Добрая сказка" Александры Пахмутовой (слова Николая Добронравова), "Колыбельная" Матвея Блантера (слова Михаила Исаковского), "Зов синевы" Андрея Петрова (слова Татьяны Калининой), "Целую ночь соловей нам насвистывал…" Вениамина Баснера (из телефильма "Дни Турбиных", слова Михаила Матусовского), "Черемуха" Валерия Гаврилина.