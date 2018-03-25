Сердюк: Минздрав не предупреждает, что наша медицина смертельно опасна

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Национальная служба здоровья Украины должна заработать в середине 2018-го. Служба будет анализировать потребности украинцев в лекарствах, заказывать медицинские услуги и препараты, вносить предложения относительно тарифов, составлять, менять и расторгать договоры о медобслуживании населения, обеспечивать функционирование электронной системы здравоохранения.

Финансирование медицинской отрасли по новым принципам должно начаться уже с лета нынешнего года, однакодля реализации этого механизма практически ничего не сделано, заявил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

"Буквально среди абсолютно чистого нормативного поля, где нет ни одного нормативного акта, приземлился начальник Национальной службы здоровья, который кроме того, что упомянут в соответствующем законе, его деятельность больше никаким образом не регламентируется. То есть, нет ни одного распоряжения, подзаконного акта. И второе, о чем говорили всегда реформофреники, или реформаторы, — это, что у нас будет большое счастье в связи с eHealth. еhealth — было основным базисом, они говорили, не работает Национальная служба здоровья. Так вот, eHealth тоже не существует, а существует некая модель, оболочка. Поэтому, как будет существовать эта eHealth никто не знает, государство вообще не говорит о том, что оно будет каким-то образом обеспечивать контроль персональных данных, как они будут собираться, тоже не известно — нет ни одного документа. Есть только три нормативных документа по сбору, передаче и хранению медицинской информации, и только три рекомендации по безопасности этого процесса из 22-х вообще переведены на украинский язык", — сказал Виктор Сердюк на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Кроме того, подчеркнул эксперт, абсолютно не обоснованы расчеты, заложенные в новую систему финансирования медицинской отрасли — 2 тыс. зарегистрированных пациентов на одного врача первичного звена.

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"Они не знают точно сколько, но приблизительно 20 тысяч врачей на первичном звене, приблизительно они, наверное, все равномерно распределены среди пациентов. Но абсолютно точно известно, что из этих приблизительно 20 тысяч, около 40% — это врачи пенсионного возраста, то есть они зарегистрируются один раз, и что дальше? Вся эта регистрация — филькина грамота", — подчеркнул Сердюк.

По убеждению Сердюка, для проведения медицинской реформы в стране нет денег.

"8 или 10 долларов в год на одного украинца на все здравоохранение — это просто фантастика. Если где-то что-то существует за такие деньги, нужно привозить сюда специалистов по организации из Европы и показывать, как можно за 10 долларов обеспечить систему — она плохая. За 20 долларов — в Молдове, в Белоруссии — в два раза больше, в Польше — 2 тысячи долларов, в Германии — 4,5 тысячи евро на одного гражданина страны. За 4,5 тысячи можно что-то реформировать, а что можно реформировать, а что за 10 долларов? Это бедная медицина для бедных людей. Это страшно опасная медицина, это медицина, которая убивает", — подытожил Сердюк.