Прощай, Тиллерсон: Госдеп США замер в ожидании Помпео

РИА Новости Украина

Фактически Тиллерсон ушел из Госдепа сразу после объявления об отставке, а исполняющим обязанности остался замглавы Госдепа Джон Салливан. В своей должности Тиллерсон пробыл чуть более 400 дней, заняв по этому показателю 15-е место с конца в американской истории.

Во время его работы Госдеп покинуло внушительное число карьерных дипломатов, а опустевшие должности так и оставались незаполненными, что вызывало много вопросов к эффективности работы Госдепа, сообщает РИА Новости.

Одной из главных целей Тиллерсона была, в частности, реформа Государственного департамента. Так, он хотел перенести свой опыт работы в нефтяной компании ExxonMobile на госструктуру, сделав ее более эффективной. Однако завершить столь грандиозные планы у него так и не получилось. Тиллерсон оставляет ведомство со значительно сокращенным бюджетом по сравнению с предыдущими годами, и пока не известно, продолжит ли его дело Помпео в случае утверждения на посту.

Последнее слово Тиллерсона

На прошлой неделе Тиллерсон выступил перед сотрудниками госдепартамента и журналистами с прощальным словом. С самого начала своей работы он говорил о том, что Вашингтон – крайне сложное место из-за постоянной борьбы и козней чиновников. С этим чувством он и покинул американскую столицу.

"Он может быть очень подлым городом… но вы можете не принимать в этом участия. Каждый из нас сам принимает решение, кем мы хотим быть и как будут относиться к нам, и как мы будем относиться к другим", – сказал Тиллерсон.

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В этой связи он призвал бывших коллег сохранять взаимоуважение и доброту.

"Я хочу попросить, чтобы каждый из вас продолжал относиться друг к другу с уважением, независимо от должности, занимаемой в жизни позиции или роли, каждый из вас важен для госдепартамента, мы все лишь люди, которые пытаемся делать свое дело. В завершении я хочу, чтобы каждый из вас каждый день делал хотя бы одно доброе дело для другого", — обратился Тиллерсон к сотрудникам Госдепартамента.

Он говорит, что о своем увольнении узнал по телефону, а не по итогам личной встречи, хотя 13 марта находился в Вашингтоне, как и Трамп.

По словам экс-заместителя госсекретаря Стива, Тиллерсон "намеревался остаться на посту из-за существенного прогресса, достигнутого в сфере национальной безопасности, не говорил с президентом и не знает о причинах" увольнения. Это заявление Голдстейн сделал еще будучи замгоссекретарем. После этих слов он был уволен.

Уход Тиллерсона не стал большим сюрпризом. Американские СМИ сообщали еще летом 2017 года, что он хотел оставить свой пост. Разногласия между ним и Трампом касались довольно широкого круга вопросов: КНДР, Ирана, России, Афганистана.

По данным источников агентства Рейтер, глава аппарата Белого дома Джон Келли до последнего пытался защитить госсекретаря, но Трамп окончательно потерял терпение из-за склонности Тиллерсона противоречить ему по целому ряду вопросов.

Глава ЦРУ перемещают в Госдеп

В прошлый понедельник пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп официально внес на утверждение сената кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря.

Согласно регламенту, сначала Помпео должен будет утвердить комитет сената по иностранным делам, а потом – полный состав палаты (100 человек). Утверждение на должность в обоих случаях происходит простым большинством голосов.

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Дата слушаний сенаторов с Помпео пока не известна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с назначением Помпео госсекретарем США вряд ли стоит опасаться ухудшения двухсторонних отношений, упасть ниже пола нельзя.

"Понимаете, вряд ли можно упасть ниже пола. Поэтому в этом плане опасаться дальнейшего ухудшения вряд ли приходится, но в любом случае, конечно, остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимных отношениях. Эта надежда остается всегда", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле опасения, что после назначения "ястребиного" Помпео отношения между Москвой и Вашингтоном могут еще более осложниться.

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