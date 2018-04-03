Прощай, Тиллерсон: Госдеп США замер в ожидании Помпео

РИА Новости Украина
Фактически Тиллерсон ушел из Госдепа сразу после объявления об отставке, а исполняющим обязанности остался замглавы Госдепа Джон Салливан. В своей должности Тиллерсон пробыл чуть более 400 дней, заняв по этому показателю 15-е место с конца в американской истории.
Во время его работы Госдеп покинуло внушительное число карьерных дипломатов, а опустевшие должности так и оставались незаполненными, что вызывало много вопросов к эффективности работы Госдепа, сообщает РИА Новости.
Одной из главных целей Тиллерсона была, в частности, реформа Государственного департамента. Так, он хотел перенести свой опыт работы в нефтяной компании ExxonMobile на госструктуру, сделав ее более эффективной. Однако завершить столь грандиозные планы у него так и не получилось. Тиллерсон оставляет ведомство со значительно сокращенным бюджетом по сравнению с предыдущими годами, и пока не известно, продолжит ли его дело Помпео в случае утверждения на посту.
Последнее слово Тиллерсона
На прошлой неделе Тиллерсон выступил перед сотрудниками госдепартамента и журналистами с прощальным словом. С самого начала своей работы он говорил о том, что Вашингтон – крайне сложное место из-за постоянной борьбы и козней чиновников. С этим чувством он и покинул американскую столицу.
"Он может быть очень подлым городом… но вы можете не принимать в этом участия. Каждый из нас сам принимает решение, кем мы хотим быть и как будут относиться к нам, и как мы будем относиться к другим", – сказал Тиллерсон.
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В этой связи он призвал бывших коллег сохранять взаимоуважение и доброту.
"Я хочу попросить, чтобы каждый из вас продолжал относиться друг к другу с уважением, независимо от должности, занимаемой в жизни позиции или роли, каждый из вас важен для госдепартамента, мы все лишь люди, которые пытаемся делать свое дело. В завершении я хочу, чтобы каждый из вас каждый день делал хотя бы одно доброе дело для другого", — обратился Тиллерсон к сотрудникам Госдепартамента.
Он говорит, что о своем увольнении узнал по телефону, а не по итогам личной встречи, хотя 13 марта находился в Вашингтоне, как и Трамп.
Уход Тиллерсона не стал большим сюрпризом. Американские СМИ сообщали еще летом 2017 года, что он хотел оставить свой пост. Разногласия между ним и Трампом касались довольно широкого круга вопросов: КНДР, Ирана, России, Афганистана.
По данным источников агентства Рейтер, глава аппарата Белого дома Джон Келли до последнего пытался защитить госсекретаря, но Трамп окончательно потерял терпение из-за склонности Тиллерсона противоречить ему по целому ряду вопросов.
Глава ЦРУ перемещают в Госдеп
В прошлый понедельник пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп официально внес на утверждение сената кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря.
Согласно регламенту, сначала Помпео должен будет утвердить комитет сената по иностранным делам, а потом – полный состав палаты (100 человек). Утверждение на должность в обоих случаях происходит простым большинством голосов.
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Дата слушаний сенаторов с Помпео пока не известна.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с назначением Помпео госсекретарем США вряд ли стоит опасаться ухудшения двухсторонних отношений, упасть ниже пола нельзя.
"Понимаете, вряд ли можно упасть ниже пола. Поэтому в этом плане опасаться дальнейшего ухудшения вряд ли приходится, но в любом случае, конечно, остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимных отношениях. Эта надежда остается всегда", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле опасения, что после назначения "ястребиного" Помпео отношения между Москвой и Вашингтоном могут еще более осложниться.
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