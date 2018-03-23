Утечка данных Facebook повлияет на высокую политику в США

Екатерина Соболь — Вашингтон, для РИА Новости Украина

В США, да и по всему миру все большие обороты набирает скандал, связанный с утечкой и передачей в Cambridge Analytica персональных данных пользователей Facebook, которые были впоследствии использованы для адресного продвижения политической рекламы на выборах президента США. Скандалу сопутствуют громкие расследования и отставки, и эксперты не исключают, что он может привести и к политическим последствиям — потере республиканцами преимущества в конгрессе, пишут РИА Новости.

Предшествовали скандалу с Cambridge Analytica громкие журналистские расследования. Так, британский телеканал Channel 4 выяснил, что компания осуществляла попытки вмешательства в выборы по всему миру, используя взятки, распространение порочащей кандидатов информации и прочие незаконные способы агитации. Издание The New York Times 17 марта опубликовало статью, где утверждалось со ссылкой на источники, что компания сотрудничала и с президентом США Дональдом Трампом.

По данным газеты, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica информацию о 50 миллионах пользователях сети.

И хотя приложение, с помощью которого данные собирались, было удалено по требованию соцсети, а аккаунт заблокирован, Cambridge Analytica, как утверждает The New York Times, успела воспользоваться ими для адресной рассылки политической рекламы избирателям США. Исследователи компании также оценивали политические предпочтения потенциального электората.

Коган, комментируя в СМИ обвинения в свой адрес, заявил, что его сделали "козлом отпущения", и вины не признавал. А основатель соцсети Марк Цукерберг заметил, что "между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook произошло злоупотребление доверием". Пользователи и власти США подобными объяснениями не удовлетворились.

Произошедшее вызвало шквал негодования и вылилось в подачу исков в адрес соцсети. Все началось с рядового пользователя Facebook Лорин Прайс, обратившейся с жалобой в суд, затем ее примеру последовали инвесторы. Акции соцсети из-за скандала начали терять в цене, подметил Business Insider.

Сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн потребовала, чтобы Цукерберг дал показания по этому вопросу в сенате. А генеральные прокуроры штата Массачусетса и Нью-Йорка направили письмо в Facebook Inc. с предложением объяснить утечку информации о персональных данных.

По информации Wall Street Journal, федеральная комиссия по торговле США уже расследует вопрос, нарушал ли Facebook правила, регулирующие доступ к личным данным.

На ковер Цукерберга вызывают и европейские парламентарии, сообщил в Twitter председатель Европарламента Антонио Таяни. Еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Юрова в своем заявлении пообещала поднять вопрос и на встречах с представителями Facebook и властями Соединенных Штатов уже на этой неделе. Кроме того, Европарламент в начале недели объявил о намерении провести собственное расследование.

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Неудивительно, что за громким скандалом последовали и оргвыводы. Генерального директора аналитической компании Cambridge Analytica Александра Никса временно отстранили от выполнения обязанностей. Никс заявил британским СМИ, что готов уйти в отставку, если это позволит спасти компанию. Глава отдела безопасности Facebook Inc. Алекс Стеймос тоже планирует в скором времени покинуть свой пост, пишет The Wall Street Journal. А в пятницу Цукерберг собирает экстренную встречу со своими сотрудниками.

Цукерберг в своем аккаунте в Facebook заявил, что компания совершила ряд ошибочных действий, приведших к возникновению ситуации с британской фирмой Cambridge Analytica.

"У нас есть обязательства по защите ваших данных. Хорошие новости в том, что, дабы предотвратить возникновение такой ситуации сегодня, мы несколько лет назад уже предприняли ряд самых важных действий. Но мы также совершили несколько ошибок. Еще много предстоит сделать, нам нужно активизироваться и сделать это", — написал он.

Цукерберг подчеркнул, что компания намерена принять дополнительные меры, чтобы "препятствовать получению данных таким образом со стороны ненадежных субъектов". В частности, Facebook изучит все приложения, которые имели доступ к большим объемам информации до того, как в 2014 году компания значительно сократила доступ к своим данным. Кроме того, платформа намерена провести комплексный аудит приложений, на которых замечена "подозрительная активность", а также "отстранять разработчиков, которые откажутся от тщательного аудита".

"И если мы найдем разработчиков, которые злоупотребляли информацией, устанавливающей личность, мы запретим им доступ (к платформе) и сообщим всем (пользователям), которых затронули эти приложения", — отметил он.

Сложно сказать, сможет ли Cambridge Analytica продолжить свою работу. От компании активно стали открещиваться структуры, которые раньше сотрудничали с ней. Так, представитель госдепа Хезер Науэрт заявила на брифинге, что госдепартамент США не получал и не использовал данные из соцсети Facebook от Cambridge Analytica. По ее словам, ведомство лишь работало с подразделением этой компании для изучения вопроса дерадикализации людей, которые хотели вступить в ИГ. Уточнять, продолжит ли госдеп сотрудничать с "дочкой" оскандалившейся Cambridge Analytica, она не стала.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй тоже не преминула заявить, выступая в палате общин, что действующих контрактов с Cambridge Analytica у правительства Великобритании нет. Можно предположить, что произошедшее вряд ли даст стимул для их появления.

Эксперты полагают, что быстрая реакция властей на ситуацию с утечкой персональных данных объясняется не столько стремлением к справедливости, но и попыткой смягчить негативные политические последствия для самих себя.

В частности, профессор политологии в Hamline University Дэвид Шульц заявил, что скандал с вмешательством Cambridge Analytica в президентские выборы в США в 2016 году может, в частности, поспособствовать победе демократов на промежуточных выборах в конгресс.

"Вопрос в том, что этот скандал добавит к другим, оказывающим влияние на промежуточные выборы (в конгресс США ред.) в 2018 году. Эта история — продолжает череду грязных событий, которые произошли в 2016 году. Если демократы смогут взять под контроль одну или обе палаты конгресса, инцидент с Analytica поспособствует этому", - уверен эксперт.

В ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых будут избраны все 435 членов палаты представителей и треть сената (33 человека). В настоящее время республиканцы контролируют 240 из 435 мест в палате представителей и 52 из 100 мест в сенате.

При этом Шульц не прогнозирует последствий для республиканца Трампа и его участия в президентских выборах-2020. "Президентские перспективы Трампа на 2020 год больше зависят от того, что произойдет в 2018 году", — пояснил он.

Скорее повлияют истории, в которых были замешаны любовные похождения президента, баснословные выплаты порноактрисам за их молчание, а также претензии других женщин по сексуальным домогательствам, уверен Шульц.

Эксперт добавляет, что, с другой стороны, если история по вмешательству Cambridge Analytica окажется правдой, это вполне может означать, что она оказала значительное влияние на исход президентских выборов в 2016 году. Ведь "на президентских выборах 2016 года доминировали социальные медиа и фейковые новости", напоминает он.