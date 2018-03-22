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    Утечка данных пользователей Facebook обсудили на саммите лидеров ЕС – Туск

    (обновлено: )2910
    Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что официально пригласил Марка Цукерберга объясниться перед парламентариями в связи с сообщениями об утечке личных данных пользователей.
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина. Ситуация вокруг сохранности личных данных пользователей Facebook стала отдельной темой в повестке встречи лидеров ЕС в четверг в Брюсселе, сообщил на пресс-конференции глава Евросовета Дональд Туск.

    Логотип социальной сети Facebook
    REUTERS Dado Ruvic
    The New York Times: крупнейшая утечка информации за всю историю Facebook

    "Мы также обсудили последние события вокруг Facebook и компании Cambridge Analytica. В этом контексте очевидно, все лидеры это отметили, что конфиденциальная информация граждан ЕС должна быть защищена в полном соответствии с европейским законодательством",- заявил он на промежуточной пресс-конференции.

    Ранее эта тема отдельно не заявлялась в материалах к Европейскому совету.

    Глава Европарламента в четверг заявил, что официально пригласил Марка Цукерберга объясниться перед парламентариями в связи с сообщениями об утечке личных данных пользователей.

    В минувшую субботу газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

    На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

    В четверг Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.

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