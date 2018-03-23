Утечка данных из Facebook и влияние соцсети на выборы

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Европейский парламент пригласил основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга отчитаться перед парламентариями по поводу скандала вокруг утечки данных пользователей.

В то же время генеральные прокуроры американских штатов Нью-Йорк и Массачусетс направили письмо в адрес компании Facebook с требованием предоставить документы по сбору данных о пользователях соцсети британской аналитической фирмой Cambridge Analytica, которую связывают с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Отметим, что Facebook начал внутреннее расследование после информации, что Cambridge Analytica сохраняла и анализировала данные примерно о 50 миллионах граждан, имеющих страницы в соцсети. Отмечается, что профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган создал на платформе Facebook приложение, которое должно составлять психологический портрет пользователя. Приложение спрашивало разрешение на доступ к личной информации, включая место проживания, список друзей, информацию о "лайках". Коган якобы передал данные о 270 тысячах пользователей третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

Подробнее о Facebook-скандале и могли ли использовать данные пользователей соцсети для манипуляций в ходе предвыборной кампании Трампа, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала политолог, политтехнолог Екатерина Одарченко.

Екатерина Одарченко, facebook Политтехнолог Екатерина Одарченко

(текст публикуется на языке оригинала)

Як могли маніпулювати даними користувачів соцмереж під час передвиборчої кампанії Трампа?

— Давайте будемо відвертими. Я якраз після виборів минулого року була на численних конференціях, і п’ять з них у Вашингтоні стосувались тактики виборчої кампанії, і в тому числі, обговорювались digital механізми. Те, що робила Cambridge Analytica, робили не лише вони. Та послуга, яку вони продавали, це певний програмний алгоритм або нейромережа, яка витягала дані як з відкритих джерел, так і з тих, які збирають дані по публічній оферті. Маю на увазі такі додатки "дізнайся, яка людина", "дізнайся свій психотип", "дізнайся, яка ти тваринка" і т.д., у нас в інтернеті багато таких. Там є правила, зносочка "Ознайомтесь тут", де написано, що ви абсолютно добровільно даєте ці дані для обробки. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, аби використовувати мікротаргетування.

Тобто, рекламу для різних аудиторій, те, що їм цікаво?

— Абсолютно. Не просто, що цікаво, а те, що на рівні психотипу людини буде краще засвоюватись.

Чи можна це назвати впливом на вибори?

— Прямим злочинним впливом це не можна назвати. Це можна назвати новою досить ефективною тактикою digital комунікації. До речі, ми в практиці теж мікротаргетування і в Україні використовуємо. Але воно не настільки точне, тому що в нас немає доступу до cookie-файлів, тому трошки інакша система, але тим не менш ці механізмі в тій або іншій мірі доступні вже навіть в Україні.

Уявімо, що не злочинний вплив. Це додатки, створені на платформі Фейсбук. Чи можна сказати про злочинний чи незлочинний вплив від Фейсбук чи від компанії, що створила цей додаток, чи від компанії, що вилучила дані?

— Ні. У чому звинувачують, по суті, звинувачують ці компанії? У тому, що вони без відомостей споживача передавали про них, в тому числі, персоналізовані дані, тому що персоналізовані дані ви не маєте права передавати в Америці, припустимо, що Іванов Іван має такий-то психотип. Але як дослідницька компанія ви можете передавати і навіть продавати великі дані. Тобто, коли, умовно, таких, як Іванов Іван, є ще сто тисяч, і от є їх характеристики і вони в цілому цікавляться, припустимо, сайтом "Голос столиці". Ці дані ви можете продавати, а персоналізовані — не можете, і суть цієї справи саме в юридичному моменті. А прихована реклама, тобто, якісь пости або пряма реклама виборчої кампанії Трампа абсолютно легально надається штабом, і це настільки ж законно і настільки ж логічно, як, приспустимо, візит агітатора у компанії, який так само формує позицію виборця. Тобто, по суті, воно нічим не відрізняється від класичної агітації.

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Тобто, проблема саме з компаніями, які використали Фейсбук як платформу?

— Так. І в тому, що у США в судах можна доводити, якщо споживачі незадоволені, що їх ввели в оману, і вони до кінця не розуміли умови цієї публічної оферти і т.д. Тобто, в даному випадку проблема виключно юридичного характеру і, на щастя, у США споживачі можуть захищати ці персональні дані. А з точки зору агітації так само можна казати, що маніпуляція, припустимо, використання фокус-груп і класичних соціологічних методів. Але це метод політичної боротьби і, до речі, досить логічний – спочатку вивчити громадську думку, а потім максимально ефективно впливати інформаційно. В цьому є політична конкуренція, по суті, і це заборонити точно не можна, бо інакше будуть включатись інші механізми – підкуп і т.д. Ми ж не хочемо, аби в світі домінували ці практики.

Є історія з втручанням РФ у вибори США. Звучать заяви, що російські хакери втручалися, є відповідні санкції від США по відношенню до РФ. І є цей Фейсбук-скандал, який також пов’язують із втручанням у вибори. Їх можна між собою пов’язати?

— Питання дуже цікаве, але іншого характеру, тобто, кібератаки і хакерські атаки – це абсолютно інакше законодавство. Це не законодавство про персональні дані, індивідуальну інформацію, це законодавство про протидію кібератакам, і воно, до речі, останнім часом стає ще більш жорстким.

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К слову, вице-президент Украинской PR-Лиги, политтехнолог Денис Богуш ранее высказал мнение, что победа Трампа на выборах благодаря Facebook — иллюзия.

А маркетолог, бизнес-консультант Александр Бакка и вовсе считает, что реклама в Facebook больше не работает.