наверх
23.02.201812:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Общество

    Запрос "с 23 февраля" вошел в топ поиска украинского Google

    (обновлено: )45870
    Запрос начал расти еще накануне, в четверг, заняв две первых позиции в Google Trends. Украинцы искали в Сети открытки и поздравления с бывшим Днем защитника отечества.
    Логотип Google
    Associated Press Virginia Mayo

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Запрос "23 февраля поздравления" вырвался в топ запросов украинского сегмента Google в пятницу. Об этом говорят данные сервиса Google Trends, который позволяет определить степень популярности поисковых запросов.

    Запрос начал расти еще накануне, в четверг, заняв две первых позиции в Google Trends, отмечает "Страна". Украинцы искали в Сети открытки и поздравления с бывшим Днем защитника отечества.

    скриншот "Страны"
    Запрос "с 23 февраля" вошел в топ поиска украинского Google

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко отменил празднование 23 февраля в Украине в 2014 году, вместо этого он перенес празднование дня защитника на 14 октября — день создания УПА.

    Читайте также: Этот праздник не задушишь, не убьешь. 23 февраля в соцсетях

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Олег Жданов
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Родственники Небесной сотни на Майдане в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против