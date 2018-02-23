КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Запрос "23 февраля поздравления" вырвался в топ запросов украинского сегмента Google в пятницу. Об этом говорят данные сервиса Google Trends, который позволяет определить степень популярности поисковых запросов.

Запрос начал расти еще накануне, в четверг, заняв две первых позиции в Google Trends, отмечает "Страна". Украинцы искали в Сети открытки и поздравления с бывшим Днем защитника отечества.

скриншот "Страны" Запрос "с 23 февраля" вошел в топ поиска украинского Google

Напомним, президент Украины Петр Порошенко отменил празднование 23 февраля в Украине в 2014 году, вместо этого он перенес празднование дня защитника на 14 октября — день создания УПА.

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