Этот праздник не задушишь, не убьешь. 23 февраля в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина РИА Новости Украина Евгений Котенко Павлив: 23 февраля – день, когда врагу был дан народный отпор

Декоммунизация советских праздников заставила украинцев по-новому взглянуть на многие старые даты. В том числе и на 23 февраля – День защитника Отечества. Теперь у Дня защитника Украины новая дата – 14 октября. К ней еще не все привыкли, а старую – не все успели забыть…

В процессе непростого привыкания украинский сегмент интернета переполнен комментариями по поводу того, стоит ли поздравлять в этот день мужчин, и чей же это праздник?

В соцсетях пишут, что самым честным социологом по поводу этого праздника оказалась торговля: "в СМИ и интернет — благостная кладбищенская тишина. В супермаркетах таинственным образом и без специальных объявлений на самых топовых местах появились мужские подарочные наборы. Вот просто стоят и стоят себе, постепенно истощаясь. Торговля, по крайне мере в Одессе, оказалась самым честным социологом".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook