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    Аналитика и комментарии

    Этот праздник не задушишь, не убьешь. 23 февраля в соцсетях

    Тема:

    Декоммунизация в Украине (656)

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    И снова 23 февраля – старый советский праздник всех мужчин. Раньше его отмечали все, а как же обстоят дела сегодня? Что думают по поводу этого Дня сами украинцы, и что они пишут о нем в соцсетях?
    Украинские военнослужащие с флагом. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Павлив: 23 февраля – день, когда врагу был дан народный отпор

    Декоммунизация советских праздников заставила украинцев по-новому взглянуть на многие старые даты. В том числе и на 23 февраля – День защитника Отечества. Теперь у Дня защитника Украины новая дата – 14 октября. К ней еще не все привыкли, а старую – не все успели забыть…

    В процессе непростого привыкания украинский сегмент интернета переполнен комментариями по поводу того, стоит ли поздравлять в этот день мужчин, и чей же это праздник?

    В соцсетях пишут, что самым честным социологом по поводу этого праздника оказалась торговля: "в СМИ и интернет — благостная кладбищенская тишина. В супермаркетах таинственным образом и без специальных объявлений на самых топовых местах появились мужские подарочные наборы. Вот просто стоят и стоят себе, постепенно истощаясь. Торговля, по крайне мере в Одессе, оказалась самым честным социологом".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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