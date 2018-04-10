The New York Times: Google и военные проекты

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Силиконовой долине новый скандал: сотрудники Google не хотят участвовать в исследованиях для Пентагона. Соответствующее коллективное письмо на имя генерального директора Google подписали более 3 тысяч работников американского IT-гиганта. Письмо опубликовало на своих страницах и издание The New York Times.

"Google не должен заниматься военным бизнесом", — написали в своем обращении сотрудники компании, в том числе ряд ведущих инженеров, передает Euronews. Речь идет о военной программе Project Maven по разработке искусственного интеллекта для боевых дронов, чтобы повысить точность их наведения на цели.

"Уважаемый Сундар!

(Сундар Пичаи — генеральный директор Google)

Мы считаем, что Google не должен заниматься военными делами. Поэтому мы просим Google отменить проект Maven и разработать, опубликовать, а затем претворить на практике четкие принципы, которые предусматривают, что Google и его подрядчики никогда не будут создавать военные технологии.

Google осуществляет проект Maven, являющийся кастомизированной программной платформой наблюдения, в которой используются данные о движении объектов на большой площади, собираемые американскими государственными беспилотными летательными аппаратами с целью обнаружения транспортных средств и других объектов, слежения за их перемещениями и передачи результатов в Министерство обороны.

Недавно сотрудники Google начали выражать обеспокоенность по поводу этого проекта. На это отреагировала Диана Грин (член совета директоров Google), которая заверила их, что эта технология не будет использоваться для "эксплуатации и управления дронами", а также для "применения оружия". Таким образом, областей непосредственного применения становится меньше, но ненамного.

Эта технология создается для военных, и когда они ее получат, ее легко можно будет использовать для выполнения таких задач. Этот план нанесет непоправимый вред репутации и бренду Google, из-за чего компании будет труднее бороться за талантливых специалистов.

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В обществе усиливается страх перед искусственным интеллектом, который можно будет применять предубежденно и в военных целях, и Google уже сталкивается с проблемами, пытаясь сохранить доверие общества. Заключив этот контракт, Google вступит в ряды таких компаний как Palantir, Raytheon и General Dynamics. Доводы о том, что другие фирмы типа Microsoft и Amazon тоже участвуют в таких проектах, не уменьшают риски для Google.

Уникальная история Google, его лозунг "Не сотвори зла" и его непосредственное участие в жизни миллиардов пользователей ставит компанию на особое место. Мы не можем отдавать на откуп третьим сторонам моральную ответственность за наши технологии. Заявленные ценности Google четко указывают на это. Все наши пользователи доверяют нам. И это доверие нельзя ставить под угрозу. Никогда.

Данный контракт подвергает опасности репутацию Google и прямо противоречит нашим основным ценностям. Создание такой технологии, которая поможет американскому правительству осуществлять военное наблюдение с возможным летальным исходом, является недопустимым. Осознавая моральную и этическую ответственность Google, а также угрозу репутации компании, мы просим вас:

1. Немедленно отменить этот проект.

2. Разработать, опубликовать, а затем претворить на практике четкие принципы, которые предусматривают, что Google и его подрядчики никогда не будут создавать военные технологии", — говорится в письме.

О том, что Пентагон обратился в Google с предложением о сотрудничестве, американские СМИ сообщили еще в начале марта. Это известие сразу же вызвало серьезный резонанс в Силиконовой долине.