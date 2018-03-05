На картах Google пользователи нашли НЛО

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В интернете пользователи обратили внимание на странный объект, найденный при помощи Google Earth в Антарктике, сообщает The Sun.

Пользователи сервиса увидели на фотографиях острова Южная Георгия снежные следы огромного неопознанного предмета. По мнению сторонников теории внеземных цивилизаций, такой массивный след мог оставить только инопланетный корабль.

Другие же пользователи утверждают, что ничего сверхъестественного в обнаруженном объекте нет.

"Исследовательская станция попросила нас сделать с воздуха фотографии всего острова, чтобы задокументировать популяцию и места обитания оленей. Как фотограф, я могу подтвердить на 100 процентов, что объект на снимке — лишь результат сошедшего ледника. Извините", — сообщил пользователь под ником Rain606, который приезжал на остров вместе с Королевским военно-морским флотом Великобритании.

Южная Георгия, на котором проживает 20 человек, располагается в южной Атлантике. Территория острова принадлежит Великобритании.

Ранее сообщалось, что Пентагон поделился видео, на котором американские военные ведут слежку за неопознанным летающим объектом. На записи показана операция, которую в 2004 году осуществили два истребителя F/A-18 Super Hornets у берегов Сан-Диего.