наверх
10.03.201807:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    BBC

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Группа лемуров напала на журналиста BBC
    Лемуры напали на журналиста при записи сюжета 
    11:15 09.01.2018
    334
    Большая группа лемуров атаковала журналиста BBC News Алекса Данлопа, который пытался записать телесюжет в зоопарке Норфолка. Лемуры несколько раз укусили его.
    Эфир BBC прервали женские стоны. Видео
    Пранкеры жестоко поиздевались над утренним выпуском новостей BBC 
    05:49 13.11.2017
    957
    Политический корреспондент Эмма Варди рассказывала о Brexit, когда ее голос стали заглушать неприличные звуки. Журналистка немного поморщилась, однако продолжила репортаж, телеведущие в студии также сохранили спокойствие.
    Обломки самолета MH17
    Комитет Рады заявил ВВС о недопустимости термина "гражданская война"
    04:23 14.05.2016
    2559Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Как сообщила нардеп Светлана Залищук, Комитет по иностранным делам принял официальное решение и обращается к телеканалу BBC о недопустимости употребления термина “гражданская война” в отношении конфликта в Украине.
    Эксперты ОБСЕ на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    В МИД РФ прокомментировали фильм BBC об MH17
    23:11 04.05.2016
    1099Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Сложившуюся ситуацию официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова объяснила "на редкость забюрократизированной структурой" ВВС, в которой "подчас левая рука не знает, чем занимается правая".
    Савик Шустер. Архивное фото
    Вслед за Шустером и российскими каналами можно запретить и ВВС — политолог
    18:57 27.04.2016
    663Без лицензии. Скандал вокруг Савика Шустера
    В ответ на запрет в Украине вещания российских телеканалов и лишение Савика Шустера права на работу в стране политический эксперт Дмитрий Разумков предложил властям запретить и деятельность ВВС и "Голоса Америки".
    Крушение малайзийского Boeing на Украине
    Пресса исказила содержание фильма о катастрофе MH17 в Донбассе - BBC
    17:53 25.04.2016
    2771Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Представитель BBC отметил, что в программе были изложены результаты официального расследования властями Голландии, "в которых содержатся очевидные доказательства того, что самолет был сбит мощной ракетой класса "земля — воздух".
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Анонс фильма BBC: самолет MH17 мог быть сбит украинским истребителем
    17:07 25.04.2016
    9517Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Британский канал ВВС в рамках программы The Conspiracy Files во вторник, 3 мая покажет документальный фильм "Кто сбил Боинг MH17?" о версиях крушения малайзийского лайнера в Донецкой области летом 2014 года.
    Обломки самолета MH17
    Сбить малайзийский MH17 мог украинский истребитель – ТВ
    23:36 24.04.2016
    7821Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Как сообщают СМИ, новые свидетельства предполагают, что самолет Малайзийских авиалиний MH17 скорее был сбит ударом украинского истребителя, чем ракетой "земля-воздух".
    Логотип ФИФА
    Отменены дебаты кандидатов в президенты ФИФА
    11:27 27.01.2016
    21Скандал в ФИФА-УЕФА
    Дебаты радиовещательной корпорации Би-би-си были назначены на 15 февраля, однако все кандидаты на пост президента Международной федерации футбола отказались от них. Исключением стал - Жером Шампань.
    Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе, Швейцария
    Кандидат на пост главы ФИФА Шейх Салман не намерен участвовать в теледебатах
    10:23 26.01.2016
    16Скандал в ФИФА-УЕФА
    Шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа заявил, что выборы президента ФИФА - это "не конкурс популярности". Выборы главы ФИФА состоятся через месяц - 26 февраля.
    Хакерская атака
    Атаку на сайт BBC совершили хакеры из США, борющиеся с ИГ - СМИ
    15:34 02.01.2016
    458Военная кампания против "Исламского государства"
    Согласно информации, хакеры "тестировали" работу своих систем. Они в очередной раз подчеркнули, что их основной целью являются ИГ и сайты, выражающие поддержку террористам.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко поручил СНБО изъять фамилии журналистов BBC из списка санкций
    14:45 17.09.2015
    315Санкции Порошенко против журналистов
    Президент Петр Порошенко поручил СНБО изъять фамилии журналистов BBC из списка санкций. Об этом Порошенко сообщил послу Объединенного королевства во время вручения верительных грамот.
    BBC
    BBC требует убрать из санкционного списка Украины своих журналистов
    07:57 17.09.2015
    631Новые санкции в отношении России.
    Редактор службы новостей компании Эндрю Рой призвал власти Украины немедленно убрать трех корреспондентов BBC из санкционного списка. По его мнению, эти санкции неуместные и необъяснимые.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк: в Украине необходимо создать корпункты СМИ, такие как CNN и BBC
    14:19 04.08.2015
    92
    По словам премьер-министра, Украина сейчас выпала из информационного мирового пространства, поэтому необходимо открыть корпунктов иностранных СМИ, чтобы они могли передавать информацию об Украине, а также противостоять "российской пропаганде".
    Купол Капитолия - здания Конгресса США в Вашингтоне
    Обзор мировых СМИ: Конгресс США поддержал отправку оружия Украине
    14:12 24.03.2015
    477
    Вашингтон пристально следит за результатами достигнутого перемирия на востоке Украины, при этом, не оставляя идеи направить в Украину летальное оружие, пишут мировые СМИ. Но поможет ли Киеву полученное из-за рубежа вооружение?
    Артист Василий Лановой в роли Анатоля Курагина на съемках кинофильма Война и мир
    В Петербурге ВВС начинает съемки сериала "Война и мир"
    16:14 26.01.2015
    237
    Британская вещательная корпорация снимет шесть серий фильма по мотивам произведения Льва Толстого. Роль Пьера Безухова сыграет американец Пол Дано, Наташу Ростову - англичанка Лили Джеймс.
    В метро столицы Чили произошло два взрыва. Видео
    В метро Сантьяго прогремели два взрыва 
    10:56 15.01.2015
    41
    Два взрыва произошли в метро в столице Чили Сантьяго, сообщили представители подземки. О пострадавших и ущербе для метрополитена не сообщается.
    BBC
    Экс-глава BBC призвал финансировать развитие передач об Украине
    04:08 22.12.2014
    70Реакция в мире на события в Украине
    Корпорация направила запрос в МИД Великобритании, "хотят ли они сделать что-нибудь с финансированием на развитие дополнительных передач об Украине".
    Google
    Google выпускает пятую версию ОС Android - Lollipop с уклоном на бизнес
    08:20 16.10.2014
    95
    По словам главного инженера компании Хироши Локхаймера, его команда надеется, что Lollipop станет привлекательной для бизнеса.
    Граната с газом попала в машину журналистов BBC. Видео
    Граната с газом попала в машину журналистов BBC 
    22:40 06.10.2014
    90
    Одна из гранат со слезоточивым газом, примененных турецкой полицией на сирийско-турецкой границе против толпы, попала в машину журналистов телеканала BBC, снимавших репортаж об осаде сирийского города Кобани.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны