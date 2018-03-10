Политический корреспондент Эмма Варди рассказывала о Brexit, когда ее голос стали заглушать неприличные звуки. Журналистка немного поморщилась, однако продолжила репортаж, телеведущие в студии также сохранили спокойствие.
Как сообщила нардеп Светлана Залищук, Комитет по иностранным делам принял официальное решение и обращается к телеканалу BBC о недопустимости употребления термина “гражданская война” в отношении конфликта в Украине.
Сложившуюся ситуацию официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова объяснила "на редкость забюрократизированной структурой" ВВС, в которой "подчас левая рука не знает, чем занимается правая".
В ответ на запрет в Украине вещания российских телеканалов и лишение Савика Шустера права на работу в стране политический эксперт Дмитрий Разумков предложил властям запретить и деятельность ВВС и "Голоса Америки".
Представитель BBC отметил, что в программе были изложены результаты официального расследования властями Голландии, "в которых содержатся очевидные доказательства того, что самолет был сбит мощной ракетой класса "земля — воздух".
Британский канал ВВС в рамках программы The Conspiracy Files во вторник, 3 мая покажет документальный фильм "Кто сбил Боинг MH17?" о версиях крушения малайзийского лайнера в Донецкой области летом 2014 года.
По словам премьер-министра, Украина сейчас выпала из информационного мирового пространства, поэтому необходимо открыть корпунктов иностранных СМИ, чтобы они могли передавать информацию об Украине, а также противостоять "российской пропаганде".
Вашингтон пристально следит за результатами достигнутого перемирия на востоке Украины, при этом, не оставляя идеи направить в Украину летальное оружие, пишут мировые СМИ. Но поможет ли Киеву полученное из-за рубежа вооружение?
Одна из гранат со слезоточивым газом, примененных турецкой полицией на сирийско-турецкой границе против толпы, попала в машину журналистов телеканала BBC, снимавших репортаж об осаде сирийского города Кобани.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Политический корреспондент Эмма Варди рассказывала о Brexit, когда ее голос стали заглушать неприличные звуки. Журналистка немного поморщилась, однако продолжила репортаж, телеведущие в студии также сохранили спокойствие.
Одна из гранат со слезоточивым газом, примененных турецкой полицией на сирийско-турецкой границе против толпы, попала в машину журналистов телеканала BBC, снимавших репортаж об осаде сирийского города Кобани.
Самолеты ВВС Великобритании проводили следующий в аэропорт Манчестера самолет "Катарских авиалиний" после получения сообщений от пилотов о том, что на борту, возможно, находится подозрительное устройство, говорится в заявлении городской полиции.