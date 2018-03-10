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    Джиллиан Андерсон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Звезда "Секретных материалов" полностью оголилась
    18:46 08.02.2018
    1707
    49-летняя звезда сериала "Секретные материалы" Джилиан Андерсон присоединилась к кампании РЕТА с лозунгом "Я лучше буду голая, чем носить мех".
    Совершенно секретно. В сети показали редкие фото Малдера и Скалли
    Такое не забывается. Актеры X-Files в совершенно необычных амплуа 
    14:30 07.02.2018
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    Актеры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон из сериала "Совершенно секретно" (X-Files) стали звездами в начале 90-х. Космическая фотосессия Дэвида Лашапеля представит героев в совершенно необычных образах.
    Артист Василий Лановой в роли Анатоля Курагина на съемках кинофильма Война и мир
    В Петербурге ВВС начинает съемки сериала "Война и мир"
    16:14 26.01.2015
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    Британская вещательная корпорация снимет шесть серий фильма по мотивам произведения Льва Толстого. Роль Пьера Безухова сыграет американец Пол Дано, Наташу Ростову - англичанка Лили Джеймс.
    Культовый сериал Секретные материалы перезапускают с Духовны и Андерсон
    Культовый сериал "Секретные материалы" перезапускают с Духовны и Андерсон
    23:29 18.01.2015
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    В свою очередь, президент компании Fox TV Group Дана Уолден заявила, что телесеть сейчас выбирает график съемок, удобный для всех ключевых актеров, в том числе Духовны и Андерсон.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Звезда "Секретных материалов" полностью оголилась
    18:46 08.02.2018
    1707
    49-летняя звезда сериала "Секретные материалы" Джилиан Андерсон присоединилась к кампании РЕТА с лозунгом "Я лучше буду голая, чем носить мех".
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