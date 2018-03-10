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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Появился тизер финального сезона Карточного домика без Спейси. Видео
    Появился тизер финального сезона "Карточного домика" без Спейси 
    11:50 05.03.2018
    67
    В интернете появился тизер шестого, финального сезона популярного телесериала "Карточный домик", снятого без участия актера Кевина Спейси. Ролик выложила компания Netflix.
    Совершенно секретно. В сети показали редкие фото Малдера и Скалли
    Такое не забывается. Актеры X-Files в совершенно необычных амплуа 
    14:30 07.02.2018
    921
    Актеры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон из сериала "Совершенно секретно" (X-Files) стали звездами в начале 90-х. Космическая фотосессия Дэвида Лашапеля представит героев в совершенно необычных образах.
    Писатель Джордж Мартин держит награду за выдающийся драматический сериал для канала HBO Игра престолов
    В Голливуде снимают сериал по произведению автора "Игры престолов"
    23:27 06.01.2018
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    Произведение "Летящие сквозь ночь" впервые было опубликовано в 1980 году. Новелла повествует о восьми ученых и могущественном телепате, которые отправились к границе Солнечной системы на космическом корабле Nightflyer. Группа исследователей надеется установить контакт с внеземной цивилизацией.
    Флаг Пакистана
    События в мире 5 января: Пакистан минус США, временный конец "Игры престолов"
    14:34 05.01.2018
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    Мировые СМИ в пятницу 5 января пишут об активной политике США в отношении Пакистана и Ирана, а также о временном затишье в производстве популярного сериала "Игры престолов".
    Неофициальный ответ Зеленского на закрытие сериала Сваты. Видео
    Зеленский поставил крест на сериале "Сваты" 
    13:46 30.11.2017
    9901СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Студия "Квартал 95" прекращает работу над сериалом "Сваты", заявил украинский шоумен Владимир Зеленский. Кроме того продюсер отдельно опубликовал видеокомментарий к ситуации с закрытием показа сериала в Украине.
    Каскадер Джон Бернекер
    На съемках "Ходячих мертвецов" погиб каскадер
    02:59 16.07.2017
    219
    Случай произошел, когда на репетиции сцены драки, каскадер Джон Бернекер упал с восьмиметровой высоты на бетонную плиту, вместо специальной подушки.
    Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен, сериал Шерлок
    Создатели сериала "Шерлок" готовят новый проект "Дракула"
    22:42 20.06.2017
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    Проект будет представлять собой мини-сериал, каждый эпизод которого по длительности будет как полнометражный фильм.В настоящее время ведутся переговоры с корпорацией ВВС по поводу трансляции шоу.
    Пульт от телевизора
    Госкино запретило российский сериал из-за унижения нации
    17:59 03.04.2017
    969Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Согласно сообщению Госкино, прокатное удостоверение телесериала "Понаехали тут" признано недействительным в связи с многочисленными жалобами относительно демонстрации в фильме материалов, направленных на унижение нации и неуважение к национальным святыням.
    Новый промо-ролик седьмого сезона Игры престолов. Видео
    Новый промо-ролик седьмого сезона "Игры престолов" 
    22:16 30.03.2017
    249
    Новый промо-ролик седьмого сезона "Игры престолов" появился в четверг на официальном канале сериала в Youtube. На видео появляются трое из героев сериала: Джон Сноу, Серсея Ланнистер и Дейенерис Таргариен.
    Логотип Facebook
    Facebook будет снимать эксклюзивные шоу и сериалы
    21:31 04.03.2017
    54
    Facebook планирует тратить на производство каждого видео до полумиллиона долларов. Соцсеть готовит получасовые еженедельные ролики, которые могут затронуть темы науки, стиля жизни, видеоигр, спорта и поп-культуры.
    Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду. Архивное фото
    Окружение Роналду опровергло сообщения о съемках в турецком телесериале
    00:02 21.02.2017
    77
    По информации близких к Криштиану Роналду источникам, новость о намерении футболиста принять участие в съемках сериала "Мост жизни", который повествует о судьбе сирийской семьи, оказавшейся в Турции в числе беженцев, не соответствует действительности.
    Анджелина Джоли
    Джоли и Роналду снимутся в турецком сериале – СМИ
    15:10 17.02.2017
    229
    В сериале повествуется о судьбе сирийской семьи, которая оказалась в Турции в числе беженцев из-за военного конфликта в в своей стране. Как ожидается, будут отсняты по меньшей мере три сезона.
    Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен, сериал Шерлок
    Последняя серия "Шерлока" появилась в сети до выхода в эфир
    15:13 15.01.2017
    331
    Эпизод под названием "Последняя проблема" выложен в сети нелегально. Создатели сериала просят зрителей не скачивать и не распространять нелегальную версию серии.
    Кадр из фильма Твин Пикс
    Премьера нового сезона сериала "Твин Пикс" состоится 21 мая
    06:32 10.01.2017
    201
    Зрители смогут увидеть первую и вторую серию третьего сезона сериала "Твин Пикс". Всего отснято 18 новых серий. Продолжение культового сериала "Твин Пикс" его создатели анонсировали еще в 2014 году.
    Кадр из сериала Игра престолов. Эмилия Кларк в роли Дэйнерис Таргариен
    Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы и сериалы года
    20:15 09.12.2016
    241
    Среди лент лидером признан мюзикл "Ла Ла Ленд". На втором месте оказалась независимая драма "Лунный свет", а на третьем - фантастическая картина "Прибытие".
    Кинотеатр в Киеве
    Кино, дуралеи и нацбезопасность
    18:25 08.12.2016
    1231Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Смело можно констатировать определенную непоследовательность и наличие двойных стандартов у украинских чиновников, возложивших на свои хрупкие плечи заботу о ментальном здоровье граждан Украины.
    Премьера фильма Звездные войны: Пробуждение силы в Лондоне
    Twitter назвал самые популярные фильмы и сериалы 2016 года
    18:14 08.12.2016
    215
    По версии Twitter среди телесериалов самый обсуждаемый - "Игра престолов". Следом за ним идут "Ходячие мертвецы", а замыкает тройку лидеров "Анатомия страсти".
    Актеры сериала Игра престолов
    "Игра престолов" стала лучшим драматическим сериалом на "Эмми"
    06:22 19.09.2016
    275
    В числе номинантов на главную награду в категории "лучший драматический сериал" также были представлены "Аббатство Даунтон", "Карточный домик", "Лучше звоните Соулу", "Родина", "Мистер Робот" и "Американцы", история об агентах КГБ в Америке.
    Актер Кортни Вэнс
    На церемонии "Эмми" назван лучший мини-сериал года
    05:34 19.09.2016
    137
    Сериал "Народ против О.Джея Симпсона: американская история преступлений" был представлен на престижную награду в 22 номинациях. Конкуренцию ему составляли "Американское преступление", "Фарго", "Ночной администратор" и "Корни".
    Кадр из сериала Игра престолов. Эмилия Кларк в роли Дэйнерис Таргариен
    Лучшие сериалы года по версии награды Эмми назовут в США
    00:43 19.09.2016
    252
    В числе номинантов на главную награду в категории "лучший драматический сериал" представлены сериалы "Игра престолов", "Аббатство Даунтон", "Карточный домик", "Лучше звоните Соулу", "Родина", "Мистер Робот" и "Американцы".
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    Появился тизер финального сезона Карточного домика без Спейси. Видео
    Появился тизер финального сезона "Карточного домика" без Спейси 
    11:50 05.03.2018
    67
    В интернете появился тизер шестого, финального сезона популярного телесериала "Карточный домик", снятого без участия актера Кевина Спейси. Ролик выложила компания Netflix.
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