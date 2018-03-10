Актеры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон из сериала "Совершенно секретно" (X-Files) стали звездами в начале 90-х. Космическая фотосессия Дэвида Лашапеля представит героев в совершенно необычных образах.
Произведение "Летящие сквозь ночь" впервые было опубликовано в 1980 году. Новелла повествует о восьми ученых и могущественном телепате, которые отправились к границе Солнечной системы на космическом корабле Nightflyer. Группа исследователей надеется установить контакт с внеземной цивилизацией.
Студия "Квартал 95" прекращает работу над сериалом "Сваты", заявил украинский шоумен Владимир Зеленский. Кроме того продюсер отдельно опубликовал видеокомментарий к ситуации с закрытием показа сериала в Украине.
Согласно сообщению Госкино, прокатное удостоверение телесериала "Понаехали тут" признано недействительным в связи с многочисленными жалобами относительно демонстрации в фильме материалов, направленных на унижение нации и неуважение к национальным святыням.
Новый промо-ролик седьмого сезона "Игры престолов" появился в четверг на официальном канале сериала в Youtube. На видео появляются трое из героев сериала: Джон Сноу, Серсея Ланнистер и Дейенерис Таргариен.
Facebook планирует тратить на производство каждого видео до полумиллиона долларов. Соцсеть готовит получасовые еженедельные ролики, которые могут затронуть темы науки, стиля жизни, видеоигр, спорта и поп-культуры.
По информации близких к Криштиану Роналду источникам, новость о намерении футболиста принять участие в съемках сериала "Мост жизни", который повествует о судьбе сирийской семьи, оказавшейся в Турции в числе беженцев, не соответствует действительности.
В числе номинантов на главную награду в категории "лучший драматический сериал" также были представлены "Аббатство Даунтон", "Карточный домик", "Лучше звоните Соулу", "Родина", "Мистер Робот" и "Американцы", история об агентах КГБ в Америке.
Сериал "Народ против О.Джея Симпсона: американская история преступлений" был представлен на престижную награду в 22 номинациях. Конкуренцию ему составляли "Американское преступление", "Фарго", "Ночной администратор" и "Корни".
В числе номинантов на главную награду в категории "лучший драматический сериал" представлены сериалы "Игра престолов", "Аббатство Даунтон", "Карточный домик", "Лучше звоните Соулу", "Родина", "Мистер Робот" и "Американцы".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Актеры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон из сериала "Совершенно секретно" (X-Files) стали звездами в начале 90-х. Космическая фотосессия Дэвида Лашапеля представит героев в совершенно необычных образах.
Актеры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон из сериала "Совершенно секретно" (X-Files) стали звездами в начале 90-х. Космическая фотосессия Дэвида Лашапеля представит героев в совершенно необычных образах.
Студия "Квартал 95" прекращает работу над сериалом "Сваты", заявил украинский шоумен Владимир Зеленский. Кроме того продюсер отдельно опубликовал видеокомментарий к ситуации с закрытием показа сериала в Украине.
Новый промо-ролик седьмого сезона "Игры престолов" появился в четверг на официальном канале сериала в Youtube. На видео появляются трое из героев сериала: Джон Сноу, Серсея Ланнистер и Дейенерис Таргариен.
Актеры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон из сериала "Совершенно секретно" (X-Files) стали звездами в начале 90-х. Космическая фотосессия Дэвида Лашапеля представит героев в совершенно необычных образах.