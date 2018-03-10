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    Квартал-95

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    16:57 06.01.2018
    2023
    В первые дни нового года украинцы успели стать свидетелями гомофобского скандала, послушать музыку, рекомендованную президентом, а также увидеть обнаженную российскую балерину в бане на шпагате.
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    Ксенофобия - не юмор. У канала "1+1" митингуют ЛГБТ-активисты 
    15:45 04.01.2018
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    Под офисом телеканала "1+1" проходит митинг против гомофобной сценки в новогоднем выпуске "Вечернего Квартала"
    Сериал Сваты
    СМИ сообщили, сколько стоили съемки сериала "Сваты"
    00:14 03.12.2017
    1673СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    По словам директора 1+1 Медиа Александра Ткаченко, смета является приблизительной, поскольку авторы не раскрывают бюджетов на производство сериала.
    Министерство юстиции Украины
    Пока не запретили. "Слуга народа" - уже политическая партия
    14:42 02.12.2017
    2385СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    На сайте Минюста появилось юридическое лицо, которое называется "Политическая партия "Слуга народа". Руководителем новой политсилы оказался Иван Банков, который является руководителем ООО "Квартал 95".
    Неофициальный ответ Зеленского на закрытие сериала Сваты. Видео
    Зеленский поставил крест на сериале "Сваты" 
    13:46 30.11.2017
    9901СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Студия "Квартал 95" прекращает работу над сериалом "Сваты", заявил украинский шоумен Владимир Зеленский. Кроме того продюсер отдельно опубликовал видеокомментарий к ситуации с закрытием показа сериала в Украине.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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