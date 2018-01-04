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    Фотоленты

    Ксенофобия - не юмор. У канала "1+1" митингуют ЛГБТ-активисты

    (обновлено: )25514
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под офисом 1+1 против гомофобной сценки Квартала
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Под офисом телеканала "1+1" проходит митинг против гомофобной сценки в новогоднем выпуске "Вечернего Квартала". 

    Кадр из сериала Сваты
    svaty.tv
    Соцсети о запрете сериала: "Кумы" таки победили "Сватов"

    Участники акции требуют публичных извинений от "Квартала", телеканала и цензуры подобного контента.

    "Мне как гею неприятно, что подобный контент показывают в прайм-тайме на одном из центральных каналов страны", — сказал правозащитник и организатор акции Аарон Джонс, сообщает Громадське.

    Также участники акции сообщили, что договорились с представителями пиар-менеджмента квартала о встрече, но они перестали выходить на связь.

    "Их извинения на фейсбуке нам недостаточно, пусть спустятся к нам", — отметила правозащитница София Лапина.

    Напомним, гнев активистов вызвал спектакль "Буратино", в котором главный герой признается что он — Буратина. В "95 квартале" уже принесли извинения за откровенный номер, которым "они могли обидеть", и удалили видео с телеканала в YouTube.


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