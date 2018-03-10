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    Телесериал "Сваты"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта на прогоне спектакля в постановке Леонида Трушкина Спасатель
    Добронравов заявил, что съемки "Сватов" продолжатся
    17:36 01.03.2018
    1468СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    По словам российского актера, производство седьмого сезона "Сватов" было приостановлено после завершения съемок четвертой серии. Добронравов ожидает следующего лета, чтобы доснять сериал.
    Сериал Сваты
    СМИ сообщили, сколько стоили съемки сериала "Сваты"
    00:14 03.12.2017
    1673СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    По словам директора 1+1 Медиа Александра Ткаченко, смета является приблизительной, поскольку авторы не раскрывают бюджетов на производство сериала.
    Неофициальный ответ Зеленского на закрытие сериала Сваты. Видео
    Зеленский поставил крест на сериале "Сваты" 
    13:46 30.11.2017
    9908СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Студия "Квартал 95" прекращает работу над сериалом "Сваты", заявил украинский шоумен Владимир Зеленский. Кроме того продюсер отдельно опубликовал видеокомментарий к ситуации с закрытием показа сериала в Украине.
    Кадр из сериала Сваты
    Телеканал "1+1" жестко прокомментировал запрет сериала "Сваты"
    00:34 30.11.2017
    2689СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Телеканал "1+1", на котором выходил ранее запрещенный сериал "Сваты", призывает провести открытую дискуссию "по поводу необходимости определения четких критериев для принятия подобных решений".
    Актер Федор Добронравов
    Добронравов назвал глупым решение Минкульта о внесении его в "черный список"
    15:59 29.11.2017
    776СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Российский актер, сыгравший главную роль в украинском сериале "Сваты" отказался комментировать "глупые постановления украинского правительства".
    Актер Фёдор Добронравов
    Удар по "Сватам". Добронравова внесли в "черный список" Минкультуры
    04:45 29.11.2017
    912СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Российский актер Федор Добронравов внесен Министерством культуры в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, 28 ноября.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта на прогоне спектакля в постановке Леонида Трушкина Спасатель
    Добронравов заявил, что съемки "Сватов" продолжатся
    17:36 01.03.2018
    1468
    По словам российского актера, производство седьмого сезона "Сватов" было приостановлено после завершения съемок четвертой серии. Добронравов ожидает следующего лета, чтобы доснять сериал.
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