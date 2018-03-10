Как заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, спецпредставитель ООН Анжелина Джоли была отправлена для переговоров по вопросу затянувшегося кризиса беженцев и соблюдению прав человека.
Перед публикой киноактриса Анджелина Джоли появилась в длинной темно-серой юбке и белой блузке. В таком скромном наряде звезда пришла на встречу номинантов "Золотого глобуса 2018" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Гвинет Пэлтроу сообщила, что когда ей было 22 года, продюсер Харви Вайнштейн сделал ей непристойное предложение во время съемок фильма "Эмма". Анджелина Джоли также призналась, что становилась объектом домогательств продюсера.
В канадском городе Торонто проходит 42-й международный кинофестиваль TIFF. В отличие от других киносмотров, у фестиваля в Торонто нет официального жюри, а победителя выбирают по результатам зрительского голосования.
Мировые СМИ пишут об угрозах со стороны КНДР и неразберихе в администрации президента США, анализируют атаку на военнослужащих во Франции, следят за обысками в доме Пола Манафорта и допускают, что Анджелина Джоли и Брэд Питт могут отменить развод.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".