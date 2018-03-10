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    Анджелина Джоли (Войт)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 83
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    Актриса Анджелина Джоли встретилась с супругой президента Франции Бриджит Макрон
    Джоли прогулялась по Парижу в компании своих шести детей
    12:19 31.01.2018
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    Фотографам удалось сделать несколько снимков Джоли и ее детей во время прогулки по центру города. Появление актрисы вызвало ажиотаж среди ее поклонников.
    Аджелина Джоли в лагере сирийских беженцев. Архивное фото
    Джоли отправилась на Ближний Восток помогать сирийским беженцам - ООН
    19:52 29.01.2018
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    Как заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, спецпредставитель ООН Анжелина Джоли была отправлена для переговоров по вопросу затянувшегося кризиса беженцев и соблюдению прав человека.
    Анджелина Джоли на церемонии Золотого глобуса
    На церемонии "Золотого глобуса" Анджелина Джоли удивила поклонников
    02:33 08.01.2018
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    Перед публикой киноактриса Анджелина Джоли появилась в длинной темно-серой юбке и белой блузке. В таком скромном наряде звезда пришла на встречу номинантов "Золотого глобуса 2018" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
    Анджелина Джоли и Бред Питт
    СМИ: Анджелина Джоли на грани истощения и весит 35 кг
    18:23 08.12.2017
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    Источник из окружения актрисы рассказал журналу, что Джоли весит 35 килограммов, а это на два килограмма меньше, чем весит ее 11-летняя дочь Шайло.
    Анжелина Джоли
    Джоли и Пэлтроу заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств
    00:24 11.10.2017
    590
    Гвинет Пэлтроу сообщила, что когда ей было 22 года, продюсер Харви Вайнштейн сделал ей непристойное предложение во время съемок фильма "Эмма". Анджелина Джоли также призналась, что становилась объектом домогательств продюсера.
    Анджелина Джоли
    Джоли чуть не сорвала съемки телешоу из-за вопроса о Питте
    08:59 02.10.2017
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    Журналистка задала актрисе вопрос о Брэд Питте. Знаменитость разнервничалась и в итоге пришла в такую ярость, что потребовала остановить съемку и стереть последние несколько минут из записи.
    Звездные гости кинофестиваля TIFF в Торонто
    Сияющая Джоли и счастливый Клуни. Звездные гости кинофестиваля в Торонто 
    12:35 14.09.2017
    599
    В канадском городе Торонто проходит 42-й международный кинофестиваль TIFF. В отличие от других киносмотров, у фестиваля в Торонто нет официального жюри, а победителя выбирают по результатам зрительского голосования.
    Анджелина Джоли и Брэд Питт
    СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт снова вместе
    14:45 04.09.2017
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    По словам биографа пары Яна Гальперина, супруги встретились около семи недель назад в особняке в Беверли-Хиллз: "Они все еще любят друг друга".
    Анджелина Джоли и Бред Питт. Архивное фото
    Французский дизайнер подала в суд на Питта и Джоли
    06:32 18.08.2017
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    Дизайнер Одиль Судан заявила, что голливудские знаменитости перестали оплачивать ее многомиллионные счета на реализацию проекта по освещению шато Мираваль.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    О чем пишут в мире: обострение США и КНДР, Питт и Джоли могут отменить развод
    14:33 10.08.2017
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    Мировые СМИ пишут об угрозах со стороны КНДР и неразберихе в администрации президента США, анализируют атаку на военнослужащих во Франции, следят за обысками в доме Пола Манафорта и допускают, что Анджелина Джоли и Брэд Питт могут отменить развод.
    Бред Питт и Анджелина Джоли
    "Развод заглох". Питт и Джоли передумали расставаться - СМИ
    18:00 09.08.2017
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    Как сообщают близкие к звездной паре источники, в течение последних месяцев Питт и Джоли ничего не сделали, чтобы продвинуть бракоразводный процесс.
    Появился трейлер фильма Джоли о коммунистах
    Опубликован трейлер фильма Джоли о геноциде в Камбодже 
    15:39 03.08.2017
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    На YouTube-канале Netflix появился трейлер нового фильма актрисы и режиссера Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца".
    Анджелина Джоли
    Джоли заявила, что страдала от паралича Белла
    10:40 27.07.2017
    352
    По словам знаменитости, излечиться от паралича лицевого нерва ей удалось благодаря акупунктуре. Также актриса сообщила, что страдала от высокого давления в 2016 году.
    Анджелина Джоли с сыном Паксом
    Джоли отметила День матери со старшим сыном
    15:36 15.05.2017
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    Американская актриса Анджелина Джоли скромно отпраздновала День матери в компании со старшим сыном Паксом в ресторане Лос-Анджелеса. Для выхода Джоли выбрала черное кружевное платье.
    Анджелина Джоли и Бред Питт. Архивное фото
    Джоли и Питт возобновили отношения
    14:21 12.05.2017
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    Брэд Питт признался, что у него "снова есть чувства". По данным СМИ, голливудские актеры держат свои встречи в секрете от детей, поскольку "не хотят смущать".
    Джоли в Камбодже накормила своих детей пауками и скорпионами. Видео
    Джоли накормила своих детей скорпионами и пауками в Камбодже 
    13:58 21.02.2017
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    Голливудская актриса Анджелина Джоли на отдыхе в Камбодже приготовила вместе с детьми местный деликатес - жареных на сковороде тарантулов и скорпионов.
    Джоли раскрыли детали развода с Питтом
    Джоли раскрыла детали развода с Питтом 
    20:26 20.02.2017
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    Известная 41-летняя актриса Анджелина Джоли впервые прокомментировала свое решение о разводе, сообщает Jetsetter со ссылкой на телеканал ВВС.
    Американская актриса Анджелина Джоли. Архивное фото
    Джоли впервые прокомментировала развод с Брэдом Питтом
    14:22 20.02.2017
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    Известная актриса отметила, что сейчас все ее внимание сосредоточено на детях: 15-летнем Мэддоксе, 13-летнем Паксе, 11-летней Захаре, десятилетней Шайло и восьмилетних близнецах Ноксе и Вивьен.
    Анджелина Джоли
    Джоли и Роналду снимутся в турецком сериале – СМИ
    15:10 17.02.2017
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    В сериале повествуется о судьбе сирийской семьи, которая оказалась в Турции в числе беженцев из-за военного конфликта в в своей стране. Как ожидается, будут отсняты по меньшей мере три сезона.
    Актер Брэд Питт на премьере фильма Союзники
    Брэд Питт добился права общаться с детьми без психолога
    13:57 16.02.2017
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    Согласно данным, Бред Питт уже дважды забирал детей, живущих с матерью, на ночевки в свое новое жилье. С актером провели время приемная дочь Захара, а также биологические дети Шайло, Вивьен и Нокс.
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